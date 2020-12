Čaputová adresovala vláde tvrdé slová, celoplošné testovanie a lockdown nie sú jediné riešenia v boji s COVID-19

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.12.2020 (Webnoviny.sk) - Slovensko potrebuje v boji s pandémiou koronavírusu veľmi jasný plán a nie chaos. V diskusnej relácii Braňo Závodský naživo rádia Expres to povedala prezidentka Zuzana Čaputová Hlava štátu uviedla, že jej v súčasnosti zo strany vlády chýba jasný postup krokov, ktorý bude racionálny, vecný a opretý o vedecké poznanie.„My zase nemusíme objavovať koleso. Sú tu postupy, ktoré sa osvedčili u nás aj vo svete. Je tu vedecký konsenzus na tom, čo je v tejto situácii správne urobiť. Tak to poďme urobiť a ja sa za takýto plán potom postavím. Ale keď je tu chaos a opatrenie, ktoré platí chvíľu, mení sa a nevidím krok dva ani krok tri, ťažko môžem stáť za vládou a obhajovať jej opatrenia,“ priblížila prezidentka.Čaputová taktiež upozornila na to, že celoplošné testovania a lockdown nie sú jedinými riešeniami v boji proti pandémii. Vedci podľa nej dospeli k jasnému záveru, že vhodným prostriedkom v prípade zhoršenia situácie bude zníženie mobility obyvateľstva kombinované s cieleným testovaním v ohniskách nákazy či trasovanie kontaktov, teda dohľadávanie osôb, s ktorými pozitívne testovaná osoba prišla do kontaktu.Zo strany vlády bolo podľa nej dobrým krokom budovanie mobilných odberových jednotiek, ktorých sieť však treba dobudovať.