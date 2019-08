Čaputová: Aj dnes by sme mali nájsť silu brániť slobodu a demokraciu

Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová. Foto: TASR Dano Veselský Foto: TASR Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 29. augusta (TASR) - V Slovenskom národnom povstaní (SNP) išlo o všetko, čo je nám drahé a vzácne - o právo na život, právo na slobodu, právo na národnú a štátnu existenciu. Vyhlásila to prezidentka SR Zuzana Čaputová v príhovore na oslavách 75. výročia SNP v Banskej Bystrici. Poďakovala všetkým, ktorí riskovali život v boji za slobodu. Apelovala tiež na odvahu ľudí aj v súčasnosti brániť hodnoty demokratického právneho štátu, slobody, spravodlivosti a ľudskej dôstojnosti.Prezidentka poďakovala všetkým, ktorí pred trištvrte storočím našli v sebe silu, odhodlanie a odvahu bojovať za zachovanie ľudskosti, za záchranu európskej civilizácie, za svoju vlasť i slobodný život jej obyvateľov." povedala Čaputová.Slovensko je vďaka SNP podľa prezidentky štát so zakladateľskou protifašistickou a demokratickou tradíciou.doplnila. Vyzdvihla, že žijeme v mieri, no napriek tomu sú tu hrozby, ktoré nemožno ignorovať.poukázala prezidentka. Spolunažívanie a spolupodieľanie sa na budovaní štátu je podľa jej slov možné aj bez toho, aby sa všetci vo všetkom zhodovali.