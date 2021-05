Čaputová: Ani najtragickejšia smrť nemôže prekryť to, kým bol Milan Rastislav Štefánik

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.5.2021 (Webnoviny.sk) - Ani najtragickejšia smrť nemôže prekryť to, kým Milan Rastislav Štefánik bol a čím všetkým sa zaslúžil o to, aby sa Slováci stali štátotvorným národom samostatného česko-slovenského štátu. Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová vo svojom statuse na sociálnej sieti pri pripomienke 102. výročia Štefánikovho úmrtia.Čaputová podotkla, že Štefánik bol tradicionalista, lebo miloval prostredie, v ktorom sa narodil a prežil detstvo. „Ale bol – ako sa v jeho časoch hovorilo – aj pokrokár, lebo oceňoval, čo nové a lepšie život ponúka. Bol slovenským národovcom, ktorý svoju vlasť miloval, ale bol aj svetobežníkom, ktorý chcel poznať celý svet,“ priblížila.Zároveň poukázala, že bol nábožensky založený, no voľnomyšlienkár, ktorý veril v slobodu svedomia ako aj citovo založený človek s darom exaktného myslenia. A aj napriek tomu, že vyrástol v prostom a chudobnom prostredí, ho v salónoch prijímali králi, cári i cisári a najvýznamnejší politici jeho doby.Podľa prezidentky vedel Štefánik uplatniť svoju charizmu a všetky talenty, ktorými disponoval vďaka svojej vytrvalosti a nezlomnosti. „Slávne štefánikovské ‚Prebijem sa, lebo sa prebiť chcem‘, spôsobilo, že vynikol vo všetkom, do čoho sa pustil. Vynikol ako astronóm, vynálezca, fotograf, meteorológ, cestovateľ, letec i vojak. A predovšetkým ako diplomat a štátnik,“ objasnila.