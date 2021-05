Situácia v Taliansku sa príliš nelepší, v krajine sa rozhodli predĺžiť platnosť epidemických opatrení

Pravidlá pre cestujúcich sa môžu líšiť

Prechod medzi zónami umožňuje zelený pas

4.5.2021 (Webnoviny.sk) - Taliansko z dôvodu nepriaznivej situácie pre pandémiu ochorenia COVID-19 predlžuje platnosť epidemických opatrení v krajine. Tie po novom platia do soboty 15. mája. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) o tom informuje na svojej webovej stránke.Pri vstupe do krajiny platí pre občanov krajín z kategórie C, kde patrí aj Slovensko, povinnosť predložiť negatívny výsledok antigénového alebo PCR testu. Ten nesmie byť starší ako 48 hodín od odberu. Následne je povinná päťdňová karanténa, po ktorej platí povinnosť podrobiť sa antigénovému alebo PCR testu. Výnimku z preukázania testu majú deti do dvoch rokov.„Po príchode ďalej platí povinnosť registrácie na Oddelení prevencie príslušného zdravotníckeho zariadenia (Dipartimento di prevenzione dell´azienda sanitaria) a zároveň povinnosť zaslania negatívneho výsledku testu,“ upozorňuje rezort diplomacie.Ten zároveň upozorňuje, že pravidlá pre cestujúcich na Sardíniu či Sicíliu sa môžu mierne líšiť. Zoznam výnimiek, pri ktorých neplatí povinnosť preukazovať sa negatívnym antigénovým alebo PCR testom je k dispozícii na webovej stránke MZVEZ SR.Taliansko je momentálne rozdelené na zóny, v ktorých platia rozdielne obmedzenia. Presun je povolený len medzi žltými regiónmi, pohyby medzi oranžovými a červenými regiónmi je možný len s tzv. zeleným pasom. Platí to aj pre cudzincov.„Zelený pas umožňuje presun medzi regiónmi rôznych farieb a rizík. Dotýka sa osôb, ktoré boli zaočkované (obidve dávky, ale len vakcínou uznanou v EÚ) alebo prekonali a vyliečili sa z COVID-19 (platnosť potvrdenia je 6 mesiacov), resp. osoby, ktoré sa preukážu antigénovým alebo PCR testom nie starším ako 48 hodín. Potvrdenia môžu byť písomné alebo elektronické,“ uvádza rezort diplomacie.Núdzový stav v Taliansku bol predĺžený do 31. júla, pohyb osôb je obmedzený od 22:00 do 5:00 ráno, výnimkou je odôvodnený presun z bezpečnostných, pracovných alebo zdravotných dôvodov, ktoré je nutné doložiť čestným prehlásením. Naďalej platí povinnosť nosenia rúšok v exteriéroch a interiéroch a povinné rozostupy medzi osobami.