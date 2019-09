Čaputová: Boj proti klimatickej kríze by mal byť prioritou krajiny

Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová (v pozadí uprostred) prijala zástupcov enviromentálnych organizácií a klimatických iniciatív v Prezidentskom paláci 11. septembra 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 11. septembra (TASR) - Boj proti klimatickej kríze by mal byť podľa prezidentky SR Zuzany Čaputovej prioritou celej krajiny a celého ľudstva. Je preto vďačná za akékoľvek aktivity, ktoré k tomuto spoločnému záujmu smerujú. Uviedla to v stredu po stretnutí s predstaviteľmi environmentálnych neziskových organizácií a iniciatív, vrátane hnutia Fridays for Future, ktorá v piatok 20. septembra v Bratislave organizuje klimatický štrajk.vyhlásila prezidentka s odkazom na záväzok Slovenska dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu. Vyzvala tiež na vnímavosť k sociálnym a ekonomickým dôsledkom týchto zmien.Prezidentka tiež vyzdvihla environmentálne iniciatívy, ktoré sú podľa jej slov symbolom spolupráce.pripomenula. S tým súhlasí aj riaditeľka Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) Slovensko Miroslava Plassman, ktorá ocenila, že prezidentka pozvala nielen odborné organizácie, ale aj iniciatívy. Klimatická kríza už totiž podľa nej nie je len odbornou otázkou, ale týka sa budúcnosti ďalších generácií, ktoré sú právom znepokojené.Prezidentka podľa Plassman s environmentalistami diskutovala aj o svojom prejave, ktorý prednesie na septembrovom klimatickom samite Organizácie spojených národov (OSN).zhodnotila Plassman.Čaputová v Prezidentskom paláci prijala okrem Plassman aj Otta Hudeca z iniciatívy Nestrácajme čas, Radeka Kubalu z organizácie Greenpeace Slovensko, Juraja Melichara z Friends of the Earth Slovensko, Luciu Szabovú z iniciatívy Znepokojené matky a Emmu Zajačkovú z Fridays for Future.