Čaputová dostala podľa Fica pokyn, aby opäť zmarila referendum. Padali aj slová ako somári a banda idiotov (video)

Petičná akcia im dopadla podľa predstáv

Nevie, koľko si "naškrabkal" Hlas

8.8.2022 (Webnoviny.sk) - Predseda strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico oznámil, že majú dostatok podpisov na vyhlásenie referenda. Fico je presvedčený, že prezidentka SR Zuzana Čaputová bude chcieť referendum zmariť ako po prvýkrát.Predseda Smeru doplnil, že prezidentka takýto pokyn dostala a musí udržať súčasnú vládu. Informoval o tom v pondelok na tlačovej besede.„Hotovo, máme 350-tisíc podpisov a petičná akcia dopadla presne podľa našich predstáv," priznal Fico. Dodal, že referendum sa zaoberá dvomi otázkami, a to či má súčasná vláda podať demisiu a otázkou o nevyhnutnej zmene Ústavy SR.Zmena v ústave by mala umožniť skrátenie volebného obdobia nielen ústavným zákonom, ale už aj na základe referenda. „Rozhorčenie verejnosti je obrovské, médiá ľudí neinformovali o tom, že nejaká petícia existuje," doplnil Fico.Keďže petičnú akciu vyhlásila strana Smer-SD, jej predseda poďakoval všetkým, ktorí sa do referenda zapojili a vyvinuli aktivitu, aby vyzbierali podpisy. Ďalej poďakoval i stranám, ktoré petičnú zmluvu podporili.„Našich je 270 000 podpisov, naša strana takéto aktivity zvláda. Koľko si ‚naškrabkala’ strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) nevieme, uvidíme, s akým číslom prídu," uviedol Fico. Zároveň vyzval všetkých, ktorí disponujú petičnými hárkami, aby ich do 15. augusta zaslali na centrálu Smeru na petičný výbor.Predseda Smeru nazval súčasných lídrov politických strán somármi a bandou idiotov. „Táto vláda nám 31. augusta neponúkne riešenie, ale ponúkajú nám už teraz rozpad vládnej koalície v priamom prenose. Slovensko ako normálne riešenie potrebuje predčasné parlamentné voľby," uzavrel Fico.