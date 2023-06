Čaputová je inšpiráciou pre ľudí na Slovensku, tvrdí Ódor a rozhodnutie komentovať nebude

20.6.2023 (SITA.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová je inšpiráciou pre mnohých ľudí na Slovensku. Povedal to predseda vlády Ľudovít Ódor s tým, že si prezidentku veľmi váži. Uviedol to v tlačovej správe v reakcii na rozhodnutie prezidentky opätovne nekandidovať.„Je to jej osobné rozhodnutie, takže ho z tohto pohľadu nemienim komentovať. Ale teším sa na spoluprácu s pani prezidentkou v čase, ktorý ešte budeme mať k dispozícii a držím jej palce," uzavrel Ódor.