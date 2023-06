Kandidáti na prezidenta SR budú vyrastať ako huby po daždi, tvrdí Pellegrini a Čaputová nebola pripravená na politický tlak (video)

Ústavné funkcie bez politickej skúsenosti

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Byť prezidentom je poslanie

20.6.2023 (SITA.sk) - Predseda strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini rešpektuje rozhodnutie Zuzany Čaputovej opätovne nekandidovať na prezidentský post, no na „politickú dôchodkyňu" je podľa neho príliš mladá.Nemyslí si, že toto rozhodnutie je to, čo Slovensko momentálne potrebuje. Podotkol však, že to neznamená, že si myslí, že Čaputová by mala druhýkrát zvíťaziť v prezidentských voľbách.„Jej rozhodnutie vnímam ako ďalší dôkaz toho, keď sa nám na významné ústavné funkcie v štáte dostávajú ľudia, ktorí predtým nemali žiadnu politickú skúsenosť a nie sú ani len pripravení na zvládanie toho emnormného tlaku, ktorý je častokrát spojený s politikou na Slovensku," uviedol Pellegrini vo vyjadrení pre médiá.Podľa Pellegriniho sa ukazuje, že Čaputová zrejme nebola pripravená zvládať tlak a veľké negatíva, ktoré politika prináša. Poznamenal, že ľudsky jej rozhodnutiu rozumie a myslí si, že za jej rozhodnutím sú vážne, napríklad aj rodinné či osobné dôvody.„Stať sa ale prezidentom a požívať takú veľkú dôveru ľudí je rehoľa, to je poslanie," povedal Pellegrini. S takouto dôverou ľudí sa podľa neho nehazarduje a ak je niekto štátnik, tak podľa Pellegriniho, hoc aj z vážnych dôvodov, z takejto funkcie neodchádza.Čaputovej rozhodnutie podľa Pellegriniho celkovo mení hru a myslí si, že kandidáti teraz budú vyrastať „ako huby po daždi". Pred prezidentkou podľa neho mali rešpekt, ale teraz sa ukáže, kto si trúfne na post hlavy štátu a koľko kandidátov napokon bude.Dodal, že Hlas-SD bude prezidentské voľby brať vážne, a aj keby sa Čaputová rozhodla opätovne kandidovať, jeho strana by sa usilovala do prvého kola postaviť kandidáta.