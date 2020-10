Čaputová je za Kováčikovo odstúpenie, obvinenia voči jeho osobe sú veľmi vážne

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.10.2020 (Webnoviny.sk) - Obvinenie špeciálneho prokurátora Dušana K. z trestných činov prijímania úplatku aj zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny je podľa prezidentky SR Zuzany Čaputovej veľmi vážna vec.Hlava štátu to uviedla vo vyhlásení v súvislosti so zadržaním a obvinením Dušana K. zo štvrtka 22. októbra. Informoval o tom hovorca prezidentky Martin Strižinec „Keď pán Dušan K. ani napriek opakujúcej sa kritike za svoju nečinnosť dôvod na rezignáciu doteraz nenašiel, myslím si, že obvinenie z tak závažného trestného činu by už dostatočným dôvodom malo byť. Aj pri zachovaní prezumpcie neviny,“ vyhlásila prezidentka.