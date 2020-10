Vedeli ste, že jablká majú svoj medzinárodný deň? Netradične ho oslávili v BILLA

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.10.2020 (Webnoviny.sk) - Do košíka v obchode si ich vkladáme tak často, až ich považujeme za samozrejmosť v regáloch. Jablká sú typickým slovenským jesenným ovocím, a aj preto si ich vieme vychutnať na sto spôsobov - surové, ako súčasť ovocných šalátov, ale obľúbené sú aj jablkové koláče alebo kvalitné džúsy či mušty. Podľa prieskumu agentúry 2muse, ktorý si v máji minulého roka nechala vypracovať spoločnosť BILLA, patria jablká do top trojice najobľúbenejších druhov ovocia Slovákov.Sladučkú chuť červených jabĺk, ale aj charakteristickú kyslosť zelených odrôd, sme si pripomenuli vďaka Medzinárodnému dňu jablka. Tento deň každoročne pripadá na 21. októbra a potvrdzuje, že jablká sú od nepamäti dôležitou súčasťou nášho jedálnička. Jablone nájdeme azda v každej slovenskej záhrade a sú symbolom nášho ovocinárstva.Sieť supermarketov BILLA ako líder v spolupráci s domácimi pestovateľmi oslávila pri príležitosti Medzinárodného dňa jablka nielen tradíciu tohto ovocia na Slovensku, ale aj spoluprácu so slovenskými farmármi a dodávateľmi. "Jablko je pre nás symbolom poctivej práce slovenských pestovateľov. Aj preto sme sa rozhodli našich zákazníkov v prevádzke na Bajkalskej ulici v Bratislave obdarovať jablkami zo slovenských sadov, na ktoré sme vytlačili jedlé logo Doba slovenská. V BILLA si ceníme tradičné slovenské produkty a podporujeme ľudí, ktorí ich pestujú či vyrábajú. Zároveň veríme, že takýmto milým darčekom zo sadov v Dunajskej Lužnej sme našich zákazníkov potešili a vyčarili im úsmev na tvári aj v týchto neistých časoch," povedala Kvetoslava Kirchnerová, hovorkyňa BILLA. Ako sa zákazníci tešili z netradičného, ale chutného a zdravého darčeka, si pozriete vo videu.Informačný servis