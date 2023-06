Čaputová: Kampaň na Slovensku už teraz obsahuje nepravdy, zavádzanie i osobné ataky

Útoky na zástupcov občianskeho sektora

Hodnotovo pestrá občianska spoločnosť

13.6.2023 (SITA.sk) - Útočenie na občiansku spoločnosť je podľa prezidentky Zuzany Čaputovej i útočením na demokraciu . Hlava štátu to uviedla v statuse na sociálnej sieti. Dodala, že ju mrzí, že nevraživosť i nárast agresivity v spoločnosti zasahujú i prácu mimovládnych organizácií Predvolebná kampaň na Slovensku podľa nej už teraz obsahuje nepravdy, zavádzanie i osobné ataky na zástupcov občianskeho sektora. Čaputová predpokladá, že to bude pokračovať, hoci podotkla, že si to nik z nás nepraje.„Na Stupavskej konferencii, celoslovenskom stretnutí občianskeho sektora, som poprosila všetkých jej účastníkov a účastníčky, aby tejto nevraživosti zostali protiváhou. Aby sa nedali strhnúť konfliktami a zomkli sa pre ochranu ľudských práv a demokracie," uviedla vo svojom statuse.Občianska spoločnosť je podľa hlavy štátu pestrá, je ako konzervatívna, tak i liberálna, spontánna aj inštitucionalizovaná a možno ju nájsť vo všetkých sektoroch, od záhradkárskych spolkov, cez rodičovské združenia a sociálne služby, až po ochranu ľudských práv a právneho štátu. Tomu podľa Čaputovej zodpovedá i jej hodnotová pestrosť.„Mimovládne organizácie a aktívni občania strávili obrovské množstvo času trpezlivou a často spoločensky slabo ohodnotenou prácou. Jej výsledkom je konkrétna pomoc, občas aj systémové zmeny, vždy je ňou však príspevok k tomu, aby sme na Slovensku o kúsok viac mohli dôverovať sebe samým aj jeden druhému. Za toto všetko som profesionálnym aj dobrovoľným spolupracovníkom a spolupracovníčkam v občianskom sektore vyjadrila jedno veľké ďakujem," uviedla prezidentka.