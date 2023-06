Lukašenkove tvrdenia o jadrových zbraniach sú v rozpore s výrokmi Putina

Varovanie pre Západ

Nástroj na odvrátenie agresie

13.6.2023 (SITA.sk) - Samozvaný bieloruský prezident Alexander Lukašenko v utorok povedal, že by neváhal nariadiť použitie ruských taktických jadrových zbraní, ktoré majú byť rozmiestnené v Bielorusku, ak bude jeho krajina čeliť agresii Začiatkom tohto roka ruský vodca Vladimir Putin oznámil plánované rozmiestnenie jadrových zbraní krátkeho doletu v spojeneckom Bielorusku , čo je krok, ktorý je všeobecne vnímaný ako varovanie pre Západ, ktorý zintenzívnil vojenskú podporu pre Ukrajinu Putin zdôraznil, že Rusko si nad nimi zachová kontrolu, Lukašenkovo najnovšie vyhlásenie však bolo v rozpore s tvrdením šéfa Kremľa „Bože, chráň, aby som sa dnes musel rozhodnúť použiť tieto zbrane, ale nebolo by treba váhať, keby sme čelili agresii,“ uviedol Lukašenko, ktorý je známy svojimi drzými vyhláseniami.Ruskí predstavitelia sa k Lukašenkovým komentárom bezprostredne nevyjadrili. Lukašenko zdôraznil, že to bol on, kto požiadal Putina o rozmiestnenie ruských jadrových zbraní v Bielorusku.Tvrdil, že tento krok bol nevyhnutný na odvrátenie potenciálnej agresie. „Verím, že nikto by nebol ochotný bojovať proti krajine, ktorá má tieto zbrane,“ povedal Lukašenko. „To sú odstrašujúce zbrane.“Lukašenko, ktorý je pri moci, sa spolieha na ruskú politickú a ekonomickú podporu. Po prezidentských voľbách, ktoré sú v demokratickom svete považované za zmanipulované, mesiace čelil protestom nespokojných obyvateľov Bieloruska.Tie potlačil až tvrdými zásahmi voči účastníkom protestov a bieloruskej opozícii.