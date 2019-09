Čaputová: Kauza Mariana K. je symptómom,ukazuje problém v spoločnosti

Na archívnej snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová. Foto: TASR Dano Veselský Foto: TASR Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. septembra (TASR) – Kauza podnikateľa Mariana K., obvineného z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, je symptómom. Ukazuje nám, kde je problém v spoločnosti. V nedeľnej diskusnej relácii Na telo v televízii Markíza to vyhlásila prezidentka SR Zuzana Čaputová. Hlava štátu považuje za zlé a nebezpečné, aby si niekto z pozadia vybudoval takú pozíciu, že si dokáže kupovať spravodlivosť." povedala. Prezidentka reagovala aj na vyjadrenie predsedu Smeru-SD Roberta Fica k bývalému poslancovi Národnej rady (NR) SR Milanovi Mazurekovi, ktorý bol za rasistické výroky na margo rómskej menšiny právoplatne odsúdený. Čaputová nesúhlasí s tvrdením, že to, čo povedal Mazurek na adresu Rómov, si myslí aj väčšina Slovákov. Zároveň poznamenala, že ako krajina potrebujeme mať veľmi jasné medze slobody prejavu. "," podotkla.Čaputová víta, že z funkcie štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti odstúpila Monika Jankovská (Smer-SD). To, či sa má Jankovská následne obliecť do sudcovského talára, je podľa prezidentky na svedomí bývalej štátnej tajomníčky. "," uviedla prezidentka.Mimoriadnu parlamentnú schôdzu, na ktorej chce opozícia odvolať z funkcie premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) bude podľa vlastných slov iba sledovať, ako dopadne, nechce byť súčasťou politického boja. Poslanec NR SR Ľubomír Galko (SaS) považuje za správne, aby sa táto schôdza konala, preto že Pellegriniho vníma ako "".V prípade blížiacej sa voľby nového predsedu Najvyššieho súdu SR Čaputová opakovane deklaruje, že bude pri menovaní brať ohľad nie len na odbornosť kandidáta, ale aj na jeho osobnostné kritéria. Nemala by to byť podľa nej osoba, ktorá by neprispela v dôveryhodnosť justície.Poslanec NR SR Anton Hrnko (SNS) kritizuje Čaputovú za postoj k zoskupeniu krajín V4, či za to, že umožnila Michalovi Kováčovi ml. sa stať veľvyslancom, hoci figuroval v kauze Technopol s Marianom K. Prezidentka tvrdí, že V4 sa musí pozerať nie len na svoje regionálne záujmy, ale trošku širšie. "" vyhlásila. V prípade Kováča ml. argumentovala, že v celom procese bola len "" a že už pred ňou bol udelený súhlas vlády, zahraničného parlamentného výboru a stanovisko bývalého prezidenta. "," skonštatovala Čaputová. Poukázala aj na fakt, že Kováča ml. zbavil súd v Mníchove akéhokoľvek podozrenia právoplatným spôsobom.Hlava štátu sa nebráni, ak bude dobrý dôvod a príde pozvanie zo strany Ruska, na stretnutie s prezidentom Vladimirom Putinom. Najbližšie ju čaká návšteva Ukrajiny. Vystúpi však aj s prejavom na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku i na klimatickom samite, čo považuje za výnimočné, lebo slovo na samite nedostanú všetci prezidenti. Na margo poslaneckých návrhov k sprísneniu potratov uviedla, že nevidí riešenie v reštrikcii zákonom. Nezaradený poslanec NR SR Richard Vašečka naopak deklaruje, že chce robiť všetko preto, aby sa zlepšila na Slovensku ochrana životov nenarodených detí.