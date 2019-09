R. Sulík súhlasí s programom novej platformy SaS

Na archívnej snímke predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Bratislava 8. septembra (TASR) – Predseda opozičnej SaS Richard Sulík súhlasí s programom novej platformy v rámci strany. Demokracia preňho znamená, že sa bude robiť to, čo chce väčšina, a tá ho na kongrese opätovne zvolila. Povedal to v nedeľu v diskusnej relácii TA3 V politike.,“ uviedol Sulík. S názormi novej platformy vo všetkom súhlasí a dúfa, že platforma spôsobí v strane diskusiu. Reagoval tak na oznámenie novej platformy, ktorú na sobotňajšej tlačovej konferencii predstavili členovia SaS, ktorí sa na mimoriadnom kongrese strany nezúčastnili.“ uviedol Sulík. Vzhľadom na to, že ho volilo 135 z 213 členov strany uviedol, že má teda mandát na vedenie SaS do parlamentných volieb. V relácii taktiež dodal, že jeho zvolením implicitne kongres potvrdil jeho prvé miesto na kandidátke. O ostatných miestach bude podľa neho rozhodovať Republiková rada. To, či bude na druhom mieste podpredseda strany Ľubomír Galko, je podľa neho možné.V reakcii na tvrdenia predsedníčky poslaneckého klubu SaS Natálie Blahovej o tom, že Sulík verí v existenciu skupiny v rámci strany, ktorá mu škodí, uviedol, že nebude interné záležitosti strany komentovať.,“ uviedol predseda liberálov na klesajúce preferencie strany v porovnaní s volebným výsledkom v roku 2016. Dodal, že v tých istých voľbách prieskumy odhadovali SaS päť percent a nakoniec ich bolo 12 percent. Uviedol, že aj keď vtedy neexistovalo PS/Spolu, tak existovala Sieť Radoslava Procházku, ktorá mohla SaS uberať hlasy.,“ povedal Sulík a dodal, že je to uveriteľné ešte Igorovi Matovičovi (OĽaNO). Na otázku, či to neplatí aj o strane exprezidenta republiky Andreja Kisku a koalícii PS/Spolu odpovedal Sulík s tým, že SaS mala záujem pridať sa k ich paktu o neútočení. To však padlo na tom, že podľa Sulíka odmietli vsunúť do paktu deklaráciu vylučujúcu povolebnú spoluprácu so Smerom. „,“ doplnil. Zopakoval, že SaS je pripravená ísť do vlády so všetkými okrem už spomínaného Smeru, SNS a ĽSNS.Štátnu tajomníčku ministerstva spravodlivosti Moniku Jankovskú (Smer-SD) mal premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) odvolať skôr, ako sa rozhodla odísť sama, myslí si Sulík. Podľa neho by nemala byť ani sudkyňa. Na Pellegriniho výzvu, či nemá sám odísť z politiky, Sulík reagoval, že „,“ reagoval Sulík.Predseda liberálov opätovne obhajoval aj návrh SaS na bezplatné sterilizácie v rómskych osadách. „.“ Doplnil, že zaplatiť 200 eur za sterilizáciu je oveľa lacnejšie, ako „“. „,“ uzavrel.