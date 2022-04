Čaputová: Klamstvo si rozumie s klamstvom, ruská propaganda je prítomná aj medzi slovenskými politikmi

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

10.4.2022 - Rusko dnes nemá šancu vojensky ovládnuť a udržať Ukrajinu, jeho šancou je iba propaganda. Na sociálnej sieti to napísala prezidentka SR Zuzana Čaputová s tým, že táto propaganda je prítomná aj na Slovensku, a to aj medzi politikmi.„Nenávisť priťahuje nenávisť, klamstvo si rozumie s klamstvom," skonštatovala prezidentka.Udalosti v Buči, Mariupole a na mnohých ďalších miestach Ukrajiny podľa hlavy štátu svedčia o prvoplánovej a samoúčelnej krutosti, ktorej dala vojna voľný priechod.„Ruskú politickú elitu ovládol duch stalinských čias, keď si moc uzurpovala právo rozhodovať o životoch ľudí, aj celých národov," vyhlásila Čaputová. Dodala, že ak dnes pomáhame brániť sa Ukrajine, chránime aj seba.Predseda opozičnej strany Smer-SD Robert Fico ešte v piatok 8. apríla v súvislosti s poskytnutím systému protivzdušnej obrany S-300 Ukrajine vyhlásil, že prezidentka SR Zuzana Čaputová a vláda ťahajú Slovensko do nešťastia, len aby ich mali radi vo Washingtone a Bruseli.