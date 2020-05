Čaputová, Matovič a Kollár si pripomenuli výročie ukončenia vojny, vzdali česť bojovníkom

ojny.

Stáli sme na správnej strane

Spomienka sa uskutočnila pri Pamätníku českos

lovenského armádneho zboru na vojenskom cintoríne Háj-Nicovô, na ktorom je pochovaných takmer 1 400 československých vojakov a dôstojníkov, ktorí padli v bojoch o Liptovský Mikuláš.

Nesmieme byť ľahostajní

8.5.2020 (Webnoviny.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová, predseda vlády Igor Matovič a predseda Národnej rady SR Boris Kollár spolu s ďalšími členmi vlády a predstaviteľmi ozbrojených síl si v Liptovskom Mikuláši pripomenuli 75. výročie skončenia 2. svetovej v„Pamätník Háj-Nicovô nám hovorí, že do tohto zápasu za zachovanie ľudskosti a európskej civilizácie sme sa na správnej strane zapojili aj my. Vzdávam česť a úctu všetkým, ktorí k tomuto boju prispeli a ktorí v ňom priniesli najvyššiu obetu, svoj život," uviedla prezidentka Čaputová na sociálnej sieti.Minister obrany Jaroslav Naď vzdal úctu všetkým obetiam vojnových konfliktov a zároveň pripomenul, že sloboda a mier patria medzi univerzálne hodnoty, ktoré musíme chrániť. „Dnes si pripomíname ukončenie jedného z najkrvavejších konfliktov v dejinách Európy. Ani po 75 rokoch nemôžeme a nesmieme byť voči týmto udalostiam ľahostajní. Práve naopak, musíme si ich vždy pripomínať a hovoriť o nich aj súčasnej generácii. Dlžíme to všetkým, ktorí v boji za našu slobodu položili vlastné životy,“ povedal minister obrany v stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytla hovorkyňa rezortu Martina Kovaľ Kakaščíková.„Nesmieme zabúdať ani na našich vojnových veteránov, ktorí sú živým svedectvom hrôz a útrap, ktoré táto vojna so sebou priniesla... Cesta za slobodou si vyžiadala množstvo materiálnych, ale predovšetkým ľudských strát. Preto tiež nesmieme nikdy zabudnúť, čo vojna znamenala a čo so sebou priniesla,“ uzavrel Naď s odkazom na stále v spoločnosti pretrvávajúce sympatie k totalitným režimom.