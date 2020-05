Čína a USA potvrdili záujem o pokračovanie prímeria v obchodnej vojne

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.5.2020 (Webnoviny.sk) - Hlavní obchodní vyjednávači USA a Číny v piatok sľúbili vytvorenie „priaznivých podmienok“, ktoré zabezpečia pokračovanie prímeria v obchodnej vojne dvoch najväčších svetových ekonomík. Odhodlanie vyjadrili v telefonickom rozhovore za americkú stranu vládny splnomocnenec pre obchod Robert Lighthizer a za čínsku vicepremiér Liou Che.Správa nasleduje krátko po tom, čo americký prezident Donald Trump pohrozil vystúpením z čiastkovej dohody. To sa podľa Trumpa môže stať v prípade, ak Peking nezvýši nákupy amerických tovarov a služieb.Obaja predstavitelia sa zaviazali „vytvoriť priaznivú atmosféru a podmienky“ pre naplnenie „fázy jedna“ dohody podpísanej v januári, uviedla štátna tlačová agentúra Sin-chua. Obsahom rozhovoru bola aj dohoda o „pokračovaní komunikácie a koordinácie“, oznámila ďalej agentúra bez bližších podrobností.Čína a USA od roku 2018 dovozy konkurenčných produktov postupne zaťažili clami rádovo v desiatkach miliárd USD. V rámci januárovej dohody Washington súhlasil so znížením časti existujúcich a odkladom nových plánovaných ciel. Výmenou za to má Peking v USA nakupovať farmárske a iné produkty za dodatočných 200 mld. USD. Čína už obnovila nákupy americkej sóje, ku konkrétnym objemom sa ale oficiálne nezaviazala.