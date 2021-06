Čaputová na Globsecu hovorila o pandémii koronavírusu, ukázala naše silné stránky i slabiny

Globálne vnímanie

Vojenské konflikty sú rizikom

15.6.2021 (Webnoviny.sk) - Pri pandémii koronavírusu nestačí hovoriť iba o obnove, ale aj o hlbokých štrukturálnych zmenách. Pri príležitosti otvorenia konferencie GLOBSEC 2021 Bratislava Forum to povedala prezidentka Zuzana Čaputová Pandémia podľa nej ukázala dôležitosť transatlantického partnerstva členských krajín Európskej únie (EÚ) Severoatlantickej aliancie (NATO).Hlava štátu počas prejavu uviedla, že pandémia ukázala krajinám nielen ich silné stránky, ale aj slabiny, z ktorých sa musia do budúcnosti poučiť.„Pre úspešné zvládnutie kríz musíme najprv uznať ich existenciu a zdieľať vnímanie toho, čo sa deje. Bolo to globálne vnímanie pandemickej hrozby a globálny cieľ zastaviť ju, ktoré zmobilizovali bezprecedentné vedecké a finančné zdroje, aby ochránili našich občanov a naše ekonomiky,“ povedala Čaputová.Hlava štátu považuje za dôležité aj znalosť medzinárodných pravidiel a ich dodržiavanie. Tie sa podľa nej musia zmeniť tak, aby boli efektívnejšie pre boj s prípadnými budúcimi hrozbami, ktoré vidí napríklad v podobe klimatickej krízy.Potrebu väčšej efektivity pravidiel vidí Čaputová v politických, ekonomických a diplomatických pravidlách. Prezidentka pripomenula, že vojenské konflikty predstavujú riziko nie len pre krajiny, v ktorých sa odohrávajú, ale aj pre všetky ostatné štáty.Trojdňová konferencia GLOBSEC 2021 Bratislava Forum sa uskutočňuje v priestoroch Grand Hotela River Park a potrvá do štvrtka 17. júna. Hlavnou témou tohto ročníka konferencie je obnova sveta po pandémii koronavírusu. Na konferencii sa zúčastnia prezidenti troch krajín, premiéri troch krajín, 25 ministrov z rôznych krajín sveta a prostredníctvom videokonferencie aj pápež František