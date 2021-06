Konzorcium Prešovského kraja nesúhlasí s výberom uchádzačov o európske granty, hovorí o diskriminácii

Prešov

15.6.2021 (Webnoviny.sk) - Konzorcium prešovského kraja DIGI East - Centrum digitálnych inovácií nesúhlasí s rozhodnutím Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Ministerstva hospodárstva (MH) SR o nominovaných inštitúciách, ktoré sa budú uchádzať o grantovú finančnú podporu z programu Digitálna Európa a následne etablovať ako Európske centrá digitálnych inovácií na Slovensku (ECDI).Uviedlo to konzorcium, ktorého členmi sú Regionálne poradenské a informačné centrum, Slovak Smart City Cluster, Inovačné partnerské centrum, Prešovská univerzita v Prešove a Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove TUKE. MIRRI SR vyhlásila v auguste 2020 národnú súťaž Európske centrá digitálnych inovácií na Slovensku (ECDI) s cieľom podporiť digitalizáciu hospodárstva a zvýšiť konkurencieschopnosť slovenských malých a stredných podnikov (MSP) s tým, že na Slovensku vznikne tri až päť ECDI.Tieto centrá následne získajú národnú nomináciu do súťažného kola Európskej komisie , kde môžu získať prevádzkové zdroje na obdobie 3 - 4 rokov vo forme grantu.Prostredníctvom týchto centier bude možné podporovať konkrétne projekty digitalizácie relevantných subjektov európskymi investíciami, ročne v objeme niekoľko desiatok miliónov eur.Vyhlasovatelia súťaže na základe návrhu hodnotiacej komisie vybrali v dvoch kolách národnej súťaže siedmich uchádzačov, z ktorých päť sídli v Bratislave, a po jednom v Žiline a v Košiciach.„Je zrejmé, že niektoré z týchto inštitúcií boli účelovo etablované, bez akýchkoľvek dlhodobejších skúseností súvisiacich s podporou MSP. Navyše, tieto inštitúcie vo svojich konzorciách zahŕňajú aj vplyvné IT spoločnosti, ktoré budú, podľa nás, v konflikte záujmov s podmienkami neskoršej realizácie digitálnych služieb pre vybraných klientov. Takéto IT spoločnosti majú byť samozrejme prostredníctvom ECDI súčasťou ním organizovaného ekosystému, ale nie priamo súčasťou jeho štruktúry. Medzi úspešnými uchádzačmi je tiež príspevková organizácia MH SR, kde je jednoznačne preukázaný konflikt záujmov v súvislosti s členmi hodnotiacej komisie,“ uviedlo konzorcium.Ako ďalej dodali, piati zo siedmich úspešných uchádzačov sú inštitúcie so sídlom v Bratislave, a teda sa dá predpokladať, že budú geograficky pôsobiť skôr v regiónoch západného Slovenska.Tým je podľa nich vážne porušovaný princíp subsidiarity a totálne diskriminovaný najmenej rozvinutý región Slovenska - Prešovský kraj.„Berúc do úvahy vyššie uvedené fakty a argumenty, vyzývame vedenie MIRRI SR na zrušenie druhého kola národnej súťaže – Európske centrá digitálnych inovácií na Slovensku a vyhlásenie nového kola s cieľom nezávislého a nestranného prístupu v rámci hodnotiaceho procesu, rešpektovaním princípov subsidiarity a nediskriminácie, bez klientelizmu a konfliktu záujmov,“ dodalo konzorcium.