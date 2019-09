Čaputová na krajanskom festivale v USA ocenila tradície i slovenčinu

Na archívnej snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava/East Brunswick 23. septembra (TASR) – Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová a minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) v nedeľu navštívili 42. ročník Festivalu slovenského dedičstva v East Brunswicku v americkom štáte New Jersey. Obaja ocenili, že americkí Slováci udržiavajú slovenské tradície a svoje deti učia jazyk svojej pôvodnej vlasti.povedala v príhovore Čaputová.vyzvala amerických Slovákov.Lajčák sa v príhovore poďakoval všetkým, ktorí "sa starajú, aby slovenčina tu v Spojených štátoch znela aj pre budúce generácie".Festival slovenského dedičstva vznikol v roku 1976 pôvodne ako jednorazová udalosť pri príležitosti 200. výročia založenia Spojených štátov. Prišlo naň však až 10.000 ľudí, a tak sa organizátori neskôr rozhodli usporadúvať ho každoročne. Koná sa pravidelne v septembri v štáte New Jersey.povedala čistou slovenčinou moderátorka programu, americko-slovenská herečka z New Yorku Katarína Vizina.Pripomenula dôležitosť vzdelávania na amerických školách v slovenčine.vyzvala účastníkov.Na festivale vystúpili viaceré folklórne skupiny, napríklad Limbora, Cigánski diabli, Pajtáši či Drišľak. Americkú premiéru mal slovenský film Loli Paradička, ktorý je celý vo východniarčine.Bryndzové halušky na festivale predávala Milka Hlinková, ktorá prišla do USA v roku 1990 a dnes má americké aj slovenské občianstvo. Pochvaľuje si, že Slovensko má na pozícii hlavy štátu ženu.posťažovala sa.Sedemdesiatročný Vasiľ Vira, pôvodom z Litmanovej, ktorý už 50 rokov žije v newyorskom Brooklyne, povedal pre TASR, že na festival chodí podľa možností každoročne.uviedol hlavný dôvod účasti. Slovenská prezidentka, ktorá je v úrade iba tri mesiace, sa mu podľa jeho slov zatiaľ páči.vyhlásil hrdo.Iný starší pán zo vzdialenosti niekoľkých metrov pokrikoval na Čaputovú:Oles Cheren pre TASR neskôr vysvetlil, že je potomkom Ukrajincov, ktorí sa usadili v Texase. Sám chodí na všetky krajanské festivaly slovanských krajín. Slovensku je vďačný za podporu Ukrajine aj za predchádzajúceho prezidenta Andreja Kisku. Poukázal pritom na zabezpečenie reverzného toku plynu zo Slovenska a tiež podporu vstupu Ukrajiny do Európskej únie.zdôraznil.Čaputová počas nedávnej návštevy Kyjeva ocenila reformné úsilie nového prezidenta Volodymyra Zelenského a vyjadrila podporu Ukrajine "na európskej a euroatlantickej ceste".