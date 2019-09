Le Drian: Stretnutie lídrov USA a Iránu v New Yorku nie je prioritou

Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 23. septembra (TASR) - Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian v nedeľu vyhlásil, že po útokoch na saudskoarabské ropné zariadenia nie je najvyššou prioritou potenciálne stretnutie lídrov Spojených štátov a Iránu, ale zmiernenie napätia medzi oboma krajinami. Informovala o tom v noci na pondelok agentúra AP.Francúzsko sa snaží nájsť diplomatické riešenie americko-iránskeho sporu. Objavili sa preto špekulácie, že francúzsky prezident Emmanuel Macron sa snaží v rámci Valného zhromaždenia OSN v New Yorku zorganizovať stretnutie, pokým sú tam americký prezident Donald Trump a iránsky prezident Hasan Rúhání.Avšak Le Drianove vyjadrenia naznačujú, že toto stretnutie už viac nie je pre Francúzsko prioritou.povedal Le Drian.Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v nedeľu pre televíznu stanicu Fox News povedal, že cieľom Spojených štátov je zabrániť vojne s Iránom a ďalšie jednotky, ktoré majú byť nasadené v Perzskom zálive, sú určené na "odstrašenie a obranu".Dodal, že ak Teherán v regióne nezmení svoje správanie, prezident Trump podnikne potrebné kroky.Irán popiera obvinenia z účasti na útokoch v Saudskej Arábii. K napadnutiu spomínaných zariadení pomocou dronov sa prihlásili povstalci podporovaní Iránom, proti ktorým bojuje v Jemene koalícia na čele so Saudskou Arábiou. Tieto útoky a vzájomné obviňovanie pritom zvyšujú obavy z eskalácie v tomto regióne.USA už uvalili viaceré sankcie voči Iránu, odkedy Washington odstúpil vlani v novembri od medzinárodnej jadrovej dohody s Iránom.