Čaputová na Samite v New Yorku upozornila na rast chudoby, Valné zhromaždenie OSN vníma ako apel na všetkých (foto)

19.9.2023 (SITA.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová vystúpila v pondelok podvečer newyorkského času na Samite trvalo udržateľného rozvoja ( SDG Summit ) v New Yorku.Ako uviedla, odstránenie chudoby, znižovanie nerovností či podpora spravodlivého a ekologického hospodárenia nie sú len diskusné témy, ale najmä konkrétne ciele, ktoré sme sa zaviazali naplniť do roku 2030.Poukázala na to, že počet ľudí ohrozených chudobou stále rastie nielen vo svete, ale aj u nás na Slovensku. Zväčšujú sa aj hospodárske rozdiely medzi krajinami a klimatická kríza už teraz spôsobuje nevyčísliteľné hospodárske straty a obete na ľudských životoch.Samit trvalo udržateľného rozvoja je jednou z najdôležitejších udalostí začiatku tohtoročného zasadnutia Valného zhromaždenia OSN . Prezidentka ho vníma ako apel na všetkých, aby sme spoločne pre udržateľný rozvoj našej planéty urobili viac. Podľa svojich slov je rada, že Slovensku sa darí v napĺňaní viacerých ambícií – zlepšujeme kvalitu našich vôd a pomaly sa zlepšuje aj kvalita nášho ovzdušia alebo energetická efektívnosť.„Potrebujeme však zabrať v oblasti odstránenia generačnej chudoby a zlepšiť prístup k vzdelávaniu detí, ktorých sa generačná chudoba priamo týka. A to je veľmi konkrétny záväzok Slovenska, ktorý na samite zaznel,“ uviedla Čaputová.