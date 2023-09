Ukrajinská protiofenzíva neustále napreduje, Rusko má v okupovaných častiach viac ako 200-tisíc vojakov

19.9.2023 (SITA.sk) - Rusko má v okupovaných častiach Ukrajiny viac ako 200-tisíc vojakov. Ako referuje web Kyiv Independent, v rozhovore pre spravodajskú televíziu CNN to povedal predseda Zboru náčelníkov štábov ozbrojených síl USA Mark Milley Aj keď Milley uznal, že ukrajinská protiofenzíva dosiaľ postupovala relatívne pomalším tempom, zdôraznil, že ukrajinská armáda „neplytvá silami" a neustále napreduje.Podľa Milleyho nemožno pokračujúcu ukrajinskú protiofenzívu označiť za zlyhanie, keďže Ukrajina prelomila niekoľko ruských obranných línií a stále má čas na dosiahnutie ďalších výsledkov.Milley nedávno vyhlásil, že Ukrajine zostáva v rámci protiofenzívy 30 až 45 dní, kým sa počasie nezhorší. Poznamenal však, že aj keby protiofenzíva dosiahla všetky svoje ciele, nestačilo by to na úplné vytlačenie ruských síl z Ukrajiny.„Vyhnať všetkých 200-tisíc okupantov bude trvať značne dlho, čo výrazne presahuje rámec prebiehajúcej operácie," povedal Milley.