Čaputová na summite B9 vyzvala NATO, aby reagovalo na destabilizačné aktivity v okolitých krajinách

11.5.2021 (Webnoviny.sk) - Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) by mala podľa prezidentky Zuzany Čaputovej reagovať na destabilizačné aktivity v najbližšom susedstve, na dezinformačné kampane a kybernetické aktivity.Hlava štátu to povedala počas online samitu Bukureštskej deviatky (B9), ktorého sa v pondelok 10. mája zúčastnila prostredníctvom online video spojenia z Kodane. V tlačovej správe o tom informoval hovorca prezidentky Martin Strižinec. Online samitu sa okrem štátov B9 zúčastnil aj prezident Spojených štátov amerických Joe Biden a generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. „Prezidentka vo vystúpení ocenila významnú úlohu B9 pri posilňovaní spoločného prístupu Severoatlantickej aliancie k bezpečnostným hrozbám, ktoré citlivo vnímajú aj spojenci na východnom krídle NATO,“ uviedol Strižinec.Organizácia Severoatlantickej zmluvy by mala podľa hlavy štátu reflektovať aj nové výzvy súvisiace s digitálnymi technológiami či klimatickými zmenami.„Naša bezpečnosť začína predovšetkým u nás doma, závisí od toho, akí sme my sami odolní a ako rešpektujeme hodnoty slobody, demokracie a právneho štátu. Práve tie sú našou výhodou oproti nedemokratickým režimom,“ uviedla hlava štátu počas samitu B9.Členmi B9 sú okrem Slovenska aj Bulharsko, Česko, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko a Rumunsko. Hlavy štátov sa virtuálne podpísali aj pod spoločnú deklaráciu, v ktorej vyzdvihli transatlantické spojenectvo či odsúdili údajné zásahy Ruskej federácie a jej agentov v českých Vrběticiach v roku 2014.