Čaputová: Najcennejším pre Slovensko sú ľudia, ktorí sa usilujú robiť z krajiny lepšie miesto pre život (foto)

14.6.2024 (SITA.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová odchádza z úradu po piatich rokoch s poznaním, že potenciál Slovenska je väčší, ako ho vnímame dnes pod vplyvom množstva ťaživých správ a nepriaznivej spoločenskej atmosféry.Ako povedala v rozlúčkovom príhovore na záver svojho päťročného mandátu, odchádza tiež s utvrdením, že to najcennejšie pre Slovensko sú ľudia, ktorí sa usilujú urobiť našu krajinu lepším miestom pre život. Táto spoločná snaha má podľa nej šancu byť úspešná, preto verí Slovensku.Prezidentka Čaputová pripomenula, že pri jej nástupe do funkcie nik nemohol vedieť, že z piatich rokov mandátu budú dva poznačené celosvetovou pandémiou, že zažijeme vojenskú agresiu v susedstve, energetickú krízu, bezprecedentný rast cien, ale aj že sa počas jej päťročného mandátu vystrieda päť vlád.„Počas minulých piatich rokov som bola svedkom našej schopnosti vzopäť svoje sily, držať pohromade, zjednotiť sa a počúvať hlas rozumu i hlas srdca. Bola som svedkom mnohých úspechov a povzbudivých signálov. Aby bol tento obraz úplný, musím však spomenúť, že rovnako som bola aj svedkom nevyužitých príležitostí a premárnených šancí,“ povedala v rozlúčkovom príhovore Prezidentskej záhrade pred osobnosťami zo samospráv, občianskej spoločnosti, charity, vzdelávania, kultúry či menšín.Pripomenula svoju snahu pomôcť zlepšiť sociálne pomery seniorov, chudobným, pomôcť mladým ľuďom, spomenula tiež zriadenie intervenčných centier pre obete domáceho násilia v každom krajskom meste. Za významnú kapitolu jej agendy označila ochranu životného prostredia a klímy.„Za dôležitú som považovala aj ochranu ústavnosti. Posudzovala a podpísala som stovky zákonov a ak to bolo potrebné, uplatnila som právo veta, prípadne požiadala Ústavný súd o posúdenie ich súladu s ústavou. Vo väčšine podaní ústavný súd svojím rozhodnutím potvrdil relevantnosť našich argumentov. Považujem to za významný príspevok k budovaniu štandardov právneho štátu,“ pokračovala v prezentovaní svojej práce počas prezidentského mandátu Čaputová.Pripustila, že jej pôsobenie nebolo bezchybné, ale bolo vždy v plnom nasadení a verné demokratickým hodnotám. Za svoje poslanie považovala snahu o dialóg spojený so vzájomným rešpektom, počúvaním názorov občanov, politických partnerov, odborníkov, zmierňovanie napätia a obrusovnie hrán.Zuzana Čaputová v rozlúčkovom príhovore neobišla ani nenávistné prejavy, ktoré sa zo sociálnych sietí preniesli do fyzického priestoru, do reálneho života a politiky. Ich dôsledkom bol teroristický útok voči mladým ľuďom na Zámockej ulici aj nedávny atentát na predsedu vlády.Slovensku odkázala, že jeho prirodzeným tmelom musí zostať solidarita, znášanlivosť, spravodlivosť a zodpovednosť za seba a svoju komunitu.