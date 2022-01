Čaputová: Nástup žiakov do škôl nie je dôležitý len pre akademické napredovanie, izolácia zanecháva stopy na duševnom zdraví detí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.1.2022 (Webnoviny.sk) - Nástup žiakov do škôl nie je podľa prezidentky Zuzany Čaputovej dôležitý len pre akademické napredovanie, ale aj z dôvodu, že izolácia zanecháva stopy na duševnom zdraví a pohode detí. Ako napísala vo svojom profile na sociálnej sieti, platí to samozrejme vtedy, ak sú školy bezpečným miestom a podnetným priestorom, ktoré pomôžu deťom zvládnuť neistotu, stres, agresivitu, a pomôžu predchádzať násiliu a týraniu. Po predĺžených zimných prázdninách sa začne prezenčné vzdelávanie pre materské, základne a stredné školy od pondelka 10. januára.„Pred pár dňami nami otriasli obrázky násilia mladých ľudí v Miloslavove. Prípad rieši polícia a všetci budeme pozorne sledovať ďalší vývoj. Aj tento prípad nám však pripomína, že sa naša spoločnosť nachádza v mimoriadne náročnej situácii, keď badať nárast agresivity a napätia. Musíme ju spoločne prekonať a okrem iného stavať na dobrých medziľudských vzťahoch a vzájomnom rešpekte v rodinách, komunitách, v školách, na pracoviskách, v celej našej spoločnosti,“ uviedla hlava štátu.Zuzana Čaputová v tejto súvislosti vyzvala učiteľky, učiteľov a ďalších pracovníkov škôl, aby osobitnú pozornosť venovali sociálnym vzťahom v školskom prostredí. „Aby si všímali prejavy šikany či nenávisti, pred ktorými si nikdy nemôžeme zakrývať oči a ktorým je potrebné venovať náležitú systematickú a najmä preventívnu pozornosť. Želám všetkým príjemný návrat do škôl, a tiež, aby prevažovala radosť z medziľudského kontaktu nad stresom z ukončenia prvého polroka,“ uzavrela prezidentka.