Šefčovič: Európska únia by sa mala odstrihnúť od závislosti na nerastných surovinách z tretích krajín

Práca na diverzifikácii zdrojov

Bez kompromisu

9.1.2022 (Webnoviny.sk) - Prioritou Európskej únie (EÚ) pre rok 2022 je zníženie jej chronickej závislosti od dodávok nerastných surovín z tretích krajín.Bez nich ostanú čisté aj digitálne technológie, s ktorými sa do budúcna ráta, len na papieri. Agentúre SITA to povedal podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič.Podľa Šefčoviča nesmie EÚ vymeniť závislosť na dovoze fosílnych palív za závislosť na dovoze nerastných surovín.Brusel podľa neho už teraz intenzívne pracuje na diverzifikácii zdrojov nerastných surovín. Robí to jednak prostredníctvom podpory ťažobných projektov v rámci krajín EÚ, ale aj pomocou strategických partnerstiev s Ukrajinou.Snaží sa tiež o podporu inovácií v oblasti vývoja alternatívnych materiálov prostredníctvom recyklácie. „Uvedomujeme si pritom, že téma nerastných surovín – osobitne ich ťažba – býva citlivá. Chcem preto podčiarknuť, že všetko musí byť v súlade s najvyššími environmentálnymi, etickými a sociálnymi štandardmi. Tu Európska komisia nepripúšťa kompromis,“ zdôraznil.Eurokomisár dodáva, že aj v roku 2022 bude prioritou stále boj s pandémiou ochorenia COVID-19. Dodáva, že Brusel bude naďalej pracovať na zabezpečení dostatočného množstva vakcín a aj liečiv proti koronavírusu. Dôležité bude aj budovanie zdravotnej únie.