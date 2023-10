Čaputová nerozumie pohnútkam exministra Naďa, žiadny balík vojenskej pomoci Ukrajine nikdy nestopla

Česi údajne ponúkli riešenie

Jeden balík pomoci

Čakanie na novú vládu

10.10.2023 (SITA.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová tvrdí, že žiaden balík vojenskej pomoci Ukrajine, ktorý pripravilo ministerstvo obrany pod vedením Jaroslava Naďa Demokrati ), nikdy nestopla. Naopak, každý jeho balík pomoci verejne obhajovala. Uviedla to v reakcii na vyjadrenia Naďa pre český Deník N.„Vždy som podporovala a podporujem vojenskú pomoc Ukrajine. Je to dohľadateľné vo všetkých mojich verejných vyhláseniach k tejto téme a nerozumiem pohnútkam exministra Naďa moju vôľu teraz spochybňovať,“ skonštatovala.Naď pre český denník povedal, že prezidentka sa postavila proti dodávke ďalšej vojenskej pomoci Ukrajine už na jar. Od začiatku leta už na Ukrajinu žiadne zbrane nešli. Česká vláda pritom Bratislave ponúkala riešenie, ako dostať slovenské zbrane na Ukrajinu okľukou.Prezidentka reagovala, že o zmienenej ponuke českej vlády na sprostredkovanie vojenskej pomoci nebola nikdy informovaná.„Exministrovi Naďovi som navrhla, aby sme všetku vojenskú pomoc, ktorú si ešte môžeme dovoliť a ktorá neoslabí našu armádu, poslali v jednom balíku, aby vojenská pomoc Ukrajine už nebola zneužívaná v predvolebnej kampani,“ uviedla.Ako ďalej dodala, hoci sa tak nestalo, ešte v júli počas návštevy ukrajinského prezidenta Zelenského v Bratislave bola možná dodávka ďalšej vojenskej pomoci predmetom ich spoločného rokovania, a to aj za účasti ministra obrany.„Túto pomoc som podporila,“ poukázala Čaputová. Zároveň zdôraznila, že hlava štátu o vojenskej pomoci nerozhoduje a ani na jej darovanie nedáva súhlas.Prezidentka sa stotožňuje s názorom predsedu úradníckej vlády Ľudovíta Ódora , že v súvislosti s otázkou ďalšej vojenskej pomoci Ukrajine je potrebné rešpektovať výsledky volieb a počkať na závery rokovaní o zostavení novej vládnej koalície. Je presvedčená, že v tomto čase by rozhodnutie o poskytnutí vojenského materiálu bolo precedensom pri zmene politickej moci aj v budúcnosti.