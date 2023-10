Izraelská armáda podnikla ďalšie rozsiahle útoky, prevzala kontrolu nad Pásmom Gazy (video)

10.10.2023 (SITA.sk) - Izrael úplne obnovil kontrolu nad svojimi hranicami s Pásmom Gazy . Referuje o tom web news.sky.com s odvolaním sa na vyhlásenie izraelskej armády.„Izraelské obranné sily podnikajú rozsiahle útoky na viaceré ciele patriace teroristickej organizácii Hamas v Pásme Gazy,“ uvádza sa vo vyhlásení z utorňajšieho rána.Hovorca izraelskej armády povedal, že za ostatných 24 hodín neboli zaznamenané žiadne ďalšie infiltrácie na územie Izraela a že neexistujú žiadne dôkazy o cezhraničných tuneloch. Naďalej sa bojuje až v ôsmich oblastiach v rámci izraelských hraníc.V prípade, že je tvrdenie izraelskej armády presné, znamenalo by to, že všetci bojovníci militantného hnutia Hamas boli zahnaní späť do Pásma Gazy.Izraelské letectvo a obranné sily uskutočnili počas prvých troch dní konfliktu tisíce útokov a pri odvetných izraelských akciách bolo doteraz zabitých takmer 700 Palestínčanov. Izraelské médiá zasa informovali o najmenej 900 izraelských obetiach masívneho útoku Hamasu.