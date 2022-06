Čaputová nevedie s Matovičom pre prorodinný balíček vojnu, šéf financií má dvere do paláca otvorené

Otvorené dvere do paláca

Čaputová rozumie aj Hegerovi

26.6.2022 - O zákone o financovaní voľného času dieťaťa, ktorý je známy ako prorodinný balíček, Čaputová povedala, že pripravuje podanie na Ústavný súd SR a považuje to za otázku najbližších dní. Uviedla, že bude žiadať pozastavenie účinnosti zákona pre prípad, že by ústavný súd nerozhodol do 1. januára 2023.Pripomenula, že pri tomto nenamietala opatrenia, ktoré majú začať platiť od leta. Tie sa týkajú daňového bonusu a prídavkov na deti. Odmietla, že by pri tomto zákone nepostupovala principiálne. Upozornila, že v prípade rezortu financií nerobila žiadnu nadprácu, ak sa zhodnotí počet vrátených zákonov späť do parlamentu.Prezidentka pripomenula, že spektrum ľudí, s ktorými je minister financií Igor Matovič (OĽaNO) v konflikte je ďaleko bohatšie ako len ona. Povedala, že má konštruktívnu spoluprácu s členmi vlády až na Matoviča a ak kritizuje, tak kritizuje zákon a spôsob jeho prijatia.Zdôraznila, že s Matovičom nebojuje na osobnej úrovni a že dvere paláca sú pre neho otvorené. „Ja som vojnovú sekeru nevykopala a ani ju nedržím v ruke,“ podotkla.Hlava štátu si myslí, že koalícia potrebuje sebareflexiu. „Bezpochyby,“ povedala s tým, že si to uvedomujú aj v samotnej koalícii. Ako ďalej uviedla, kríza má dopady a u nej v Prezidentskom paláci sa striedajú rôzne skupiny nespokojných ľudí a prosia ju, aby ľuďom vo vláde dohovorila.Zároveň rozumie aj premiérovi, že má ťažkú pozíciu. Dodala, že zároveň k tomu pribúda neuveriteľné napätie medzi koaličnými partnermi a hrozí rozpad koalície.Opozícia spustila petičnú akciu na vyhlásenie referenda o predčasných voľbách s dvomi otázkami. Upozornila, že otázky sú na jednom petičnom hárku a že v prípade jednej otázky sa bude musieť spýtať na jej ústavnosť Ústavného súdu SR. Odmietla, že by v minulosti zmarila referendum. Podotkla, že ho zmaril ten, kto otázku napísal.