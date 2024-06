Čaputová nevnímala voľby hlavy štátu ako referendum o vláde, podľa nej Korčok nemal jednoduchú pozíciu

12.6.2024 (SITA.sk) - Odchádzajúca slovenská prezidentka Zuzana Čaputová nevnímala voľby hlavy štátu na Slovensku, v ktorých zvíťazil jej nástupca Peter Pellegrini , ako referendum o súčasnej slovenskej vláde. Povedala to v rozhovore, ktorý v stredu odvysielal spravodajský kanál Českej televízie ČT24.„Myslím si, že to je do veľkej miery, a dominantne, o osobe kandidáta a samozrejme o politickom kontexte, rétorike, naratívoch, ktoré ten-ktorý kandidát ponúka. Ale že by hlasovanie o Petrovi Pellegrinim bolo hlasovaním o celej vládnej koalícii, ja sa s touto interpretáciou stotožniť neviem," odpovedala prezidentka na otázku ČT24.Čaputová však dodala, že Ivan Korčok ako súper Pellegriniho v boji o post hlavy štátu, nemal v rámci kampane jednoduchú pozíciu, pretože logicky vláda poskytovala podporu kandidátovi, ktorý je z ich tábora.„Nehovoriac o tom, že žiaľ v týchto voľbách sa opätovne vyskytovali naratívy, ktoré využívali ľudský strach z vojny a posielania vojakov na Ukrajinu," uviedla. „Toto sú faktory, ktoré sa v poslednom období stali súčasťou reality nielen na Slovensku, ale videli sme to napokon aj v českých prezidentských voľbách," dodala.