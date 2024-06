Na jazere v Rusovciach chcú na odporúčanie polície zakázať nudizmus, ktorý do lokality prilákal sexuálnych delikventov

Sexuálni delikventi

12.6.2024 (SITA.sk) - Mestská časť Bratislava-Rusovce chce aj na podnet polície zakázať nudizmus, ktorý je dlhé roky praktikovaný na miestnom jazere. Uvádza to v návrhu všeobecne záväzného nariadenia (VZN), o ktorom majú miestni poslanci hlasovať 20. júna. Zuzana Červenáková z kancelárie starostu Rusoviec pre agentúru SITA vysvetlila dôvody, ktoré viedli k návrhu predmetného VZN.„Návrh VZN o ochrane verejného poriadku na verejných priestranstvách pred nudizmom na území mestskej časti Bratislava-Rusovce sme pripravili na základe podnetu Polície SR a na základe množstva rôznych podnetov od obyvateľov Rusoviec," priblížila Červenáková.„Žiaľ, zlých skúsenosti za posledné roky pribúda a my potrebujeme týmto nariadením ochrániť naše deti a našich občanov," dodala.Dlho tolerovaný nudizmus podľa nej prilákal do lokality rusoveckého jazera aj rôznych sexuálnych delikventov.„Polícii sa podarí len zriedka takýchto páchateľov sexuálnych praktík vypátrať," poznamenala Červenáková. Polícia v podnete na zákaz nudizmu v mestskej časti uviedla, že skupina nudistov sa pomerne často stáva terčom pozornosti iných návštevníkov brehov jazera, ktorí toto miesto a okolitú prírodu nevyužívajú ako miesto rekreácie a trávenia voľného času.„Ide najmä o jednotlivcov využívajúcich dané miesto za účelom sledovania nahých návštevníkov, pričom naše oddelenie zaznamenáva aj jedincov, ktorí toto sledovanie ,spoza kríkov' spájajú s masturbáciou," konštatuje polícia.Ako dodáva, s tým súvisí aj ďalší negatívny jav, keď takýto jedinci sledujú aj osoby v plavkách na iných brehoch, pričom vykonávajú masturbáciu skrytí za porastom alebo vo vode.„Naše oddelenie eviduje dokonca prípad, keď takto za kríkmi vykonával masturbáciu páchateľ sledujúci maloletého chlapca pri prezliekaní," dodala polícia vo svojom návrhu.Okrem týchto skutočností upozornila na obľúbenosť týchto miest jedincami či skupinkami, ktorí tu hľadajú jednorazových sexuálnych partnerov. „Takéto vyhľadávanie vytvára priestor pre verejné pohoršovanie," dodala polícia s tým, že tu evidujú viaceré prípady exhibicionizmu.„Po rokovaní so zástupcami tunajšieho oddelenia policajného zboru sme sa zhodli, že najefektívnejším opatrením danej otázky je úprava legislatívnej činnosti smerujúcej k zákazu nudizmu na danom mieste," vysvetlila Červenáková.V prípade, že bude tento návrh VZN schválený, štátna, prípadne mestská polícia bude môcť sankcionovať ľudí, ktorí porušujú nariadenie o zákaze nudizmu v Rusovciach.