Čaputová ocenila v USA vedkyňu Ruženu Bajcsy, má za sebou výnimočný životný príbeh

Výnimočný životný príbeh

Špičková odborníčka

21.9.2022 (Webnoviny.sk) - Počas návštevy v New Yorku udelila prezidentka SR Zuzana Čaputová najvyššie štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža II. triedy za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí, slovenskej vedkyni žijúcej v Spojených štátoch, Ružene Bajcsy. Hlava štátu o tom informovala v statuse na sociálnej sieti.Ružena Bajcsy je podľa prezidentky priekopníčkou v oblasti robotiky a umelej inteligencie, čo sú odvetvia, ktoré čoraz viac ovplyvňujú náš každodenný život. Pred dvadsiatimi rokmi ju časopis Discover Magazine vyhlásil za jednu z päťdesiatich najvýznamnejších žien z celého sveta v oblasti vedy.„Za sebou má aj výnimočný životný príbeh. Podľa Ústavu pamäti národa by tragédie a sklamania, ktoré zažila, naplnili pocitmi márnosti a nešťastia hneď niekoľko ľudských životov. Ružena Bajcsy však preukázala nezlomnú vôľu a odhodlanie – a tie ju preniesli cez všetky prekážky,“ napísala ďalej Čaputová.„Fašistický Slovenský štát pripravil Ruženu Bajcsy o najbližších príbuzných, komunistický režim zase o perspektívu. Ako dieťa prišla o matku, neskôr len vďaka náhode unikla gestapu a transportu do koncentračného tábora, v ktorom zahynul jej otec i nevlastná mama. Zažila týždňové čakanie v prázdnom byte na rodičov, ktorí sa už nikdy nevrátili. Zažila strach i ľahostajnosť okolia a tiež chvíle samoty, ktoré jej pomohlo prekonať štúdium matematiky,“ opísala ocenenú prezidentka.Podľa prezidentky možno práve veda pomohla Ružene Bajcsy dozrieť a objaviť v sebe nadanie pre techniku a bádanie. Ružena Bajcsy sa v USA vypracovala na špičkovú odborníčku v oblasti počítačových vied.