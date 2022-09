Biela pastelka za podporu nevidiacich a slabozrakých aj vo vlakoch ZSSK na tratiach TEŽ

V piatok 23. 9. sa uskutoční verejná zbierka pre nevidiacich a slabozrakých Slovenska s názvom Biela pastelka



21.9.2022 (Webnoviny.sk) -Biela pastelka – symbol solidarity s nevidiacimi a slabozrakými. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska hľadá riešenia v často ťažkých situáciách a pomáha začleniť sa do bežného každodenného života ľuďom so zrakovým postihnutím. Rovnako im pomáha s výučbou Braillovho písma a iných špeciálnych zručností, podporuje ich rozvoj, sebadôveru, samostatnosť v súkromnom i spoločenskom živote a podporuje ich v množstve ďalších aktivít.Za svoju 20-ročnú históriu Biela pastelka vyzbierala takmer dva milióny eur v čistom výnose . Všetky peniaze putovali na aktivity spojené s obhajobou záujmov či presadzovanie legislatívnych zmien v prospech nevidiacich a slabozrakých. Ako po minulé roky, tak aj tento rok ostáva cieľ Bielej pastelky rovnaký – upozorniť širokú verejnosť na problémy nevidiacich a slabozrakých a získať podporu na ich riešenie.Tento rok sa do podpory nevidiacich a slabozrakých zapojí aj Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) verejnou zbierkou, ktorá prebehne v piatok 23. 9. 2022 od 7:00 do 17:00 vo vlakoch na tratiach tatranských elektrických železníc (TEŽ).Dobrovoľníci Bielej pastelky budú mať oblečené biele tričká s textom "BIELA PASTELKA" a so sebou budú mať zapečatenú papierovú pokladničku bielej farby s modrou potlačou a logom: "Ďakujeme, že nás vidíte". Samozrejmosťou je aj registračné číslo vydané Ministerstvom vnútra SR a QR kód pre bankové spojenie. Poďakovaním za ľubovoľný príspevok bude obdarovanie prispievateľa predmetom verejnej zbierky – bielou pastelkou.hovorí Eliška Fričovská, PR manažérka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.uviedol Roman Koreň, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.Žiadny ťažko zdravotne postihnutý (ŤZP) človek nám nie je ľahostajný. Preto napríklad pre slabozrakých a nevidiacich ponúkame možnosť asistencie pri cestovaní vlakom ZSSK – doprovod k/od vlaku, ak necestujú so sprievodcom (samotný výkon doprovodu k a od vlaku zabezpečujú zamestnanci manažéra infraštruktúry – Železníc Slovenskej republiky, ŽSR). Túto službu si cestujúci môžu objednať v našom Kontaktnom centre (KC) prostredníctvom interaktívneho formulára "Objednávka prepravy osôb na vozíku alebo pomoci s prepravou" - https://www.zssk.sk/objednavka-prepravy-osob-na-voziku-alebo-pomoci-s-prepravou/ alebo nonstop tel. 18 188 (+421 24 48 58 188 pre volania zo zahraničia), prípadne aj v pokladniciach ZSSK. Prosíme však, aby tak urobili najmenej 24 hodín pred plánovanou cestou. Všetky potrebné informácie o preprave, miestach pre ŤZP, cenách a zľavách nájdete na našom webe - https://www.zssk.sk/sluzby/osoby-so-zdravotnym-postihnutim/ Zapojiť sa do verejnej zbierky môžete aj prostredníctvom SMS správy s ľubovoľným textom na číslo 820 v hodnote 2 €. Výťažok zo zbierky bude použitý na aktivity spojené s obhajobou záujmov či presadzovanie legislatívnych zmien v prospech nevidiacich a slabozrakých, zabezpečenie bezplatnej pomoci formou sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, či organizovaním rôznych aktivít určených ľuďom so zrakovým postihnutím. Viac informácií o zbierke získate na webe Bielej pastelky - https://bielapastelka.sk/