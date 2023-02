Čaputová odkázala Káčerovi, že ho má hlboko v paži, myslí si Fico a navrhuje jeho stiahnutie

Fico vyzval na odvolanie Káčera

Vyznel ako arogantný hulvát

10.2.2023 (SITA.sk) - Poslanec Národnej rady SR a predseda strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD Robert Fico si myslí, že prezidentka SR Zuzana Čaputová by mala stiahnuť z funkcie dočasne povereného ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislava Káčera , ak ju k tomu vyzval líder najsilnejšieho vládneho hnutia Igor Matovič „Prezidentka mu odkáže, že ho má hlboko v paži. Ústavné tradície tohto štátu hovoria veľmi jasne, ak nejaká strana nominuje nominanta do vlády, a tá strana má problém s pôsobením takéhoto ministra, prezidentka mala zobrať ministrovi Káčerovi, napriek tomu, že je v demisii, poverenie a mala poveriť iného člena vlády SR vykonávaním funkcie ministra zahraničných vecí," myslí si Fico.Predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) vyzval prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby odvolala z funkcie šéfa rezortu diplomacie Rastislava Káčera za urážlivé vyjadrenia na adresu Maďarov. Uviedol to na tlačovej besede. Matovič dodal, že momentálne je len prezidentka zodpovedná, a ako jediná má moc za slovné útoky voči Maďarom ministra stiahnuť z funkcie.„Miesto toho, aby sa Káčer ospravedlnil, sa zahral na siláka a vyznel ako arogantný hulvát. Povedal, že sa nemá za čo ospravedlňovať, a tým dal svojim slovám desaťkrát väčšiu váhu, a o to väčšiu nebezpečnosť," uviedol Matovič s tým, že Káčer len potvrdil, že svoje slová nepovedal len náhodne, ale že to bol premyslený a vykalkulovaný útok voči všetkým Maďarom.„Tento útok neprijali ako útok len Maďari za Dunajom, ale aj ľudia, ktorí v našej krajine spolu žijú tisíc rokov, teda aj Maďari na Slovensku," dodal Matovič.