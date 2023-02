Fico nesúhlasí s poslaním stíhačiek Mig-29 na Ukrajinu, Čaputovú nazval americkou slúžkou (video)

Americkí poskokovia vo vláde

Hegerov sľub Zelenskému

10.2.2023 (SITA.sk) - Poslanec parlamentu a predseda strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico navrhol, aby Národná rada SR vyslovila nesúhlas so zaslaním stíhačiek MIG-29 na Ukrajinu z dôvodu protiústavnosti.Strana Smer-SD preto iniciuje mimoriadnu parlamentnú schôdzu, predseda parlamentu Boris Kollár Sme rodina ) určil jej termín na utorok 14. februára o 9:00.„Oceňujem korektnosť, ktorú ukázal Kollár. Je to veľmi správne, pretože americkí poskokovia vo vláde a pani prezidentka - americká slúžka sú určite pripravení stíhačky na Ukrajinu poslať už cez víkend, aby sa zbavili tejto schôdze," povedal na piatkovej tlačovej besede Fico.Dodal, že zo slovenskej vlády sa stane americký kabinet. „Pokiaľ nám nepomôžu otvoriť schôdzu, budeme zvažovať všetky možné postupy, ktoré nám dáva Ústava SR , pokiaľ ide o zvolávanie verejných zhromaždení alebo demonštrácií," zdôraznil.Fico má pocit, že sa nachádzame v ďalšej etape hlbokej ústavnej krízy. Ako ďalej uviedol, je to z dôvodu, že „odvolaný" a dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽaNO) si dovolil dávať prísľuby na medzinárodnej úrovni.Podľa Fica na to nemá žiadne kompetencie. Ako dodal, musíme si klásť otázku, či už si je plne vedomý podpory prezidentky Zuzany Čaputovej Sľub, ktorý dal vo štvrtok Heger ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému je podľa predsedu Smeru-SD protiústavný. „Vláda SR nemá žiadnu právomoc rozhodovať v zásadných otázkach vnútornej a zahraničnej politiky, ak bola odvolaná a dokonca ani vtedy, keby im na to dala súhlas prezidentka," vysvetlil Fico.