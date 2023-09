Čaputová podala žalobu na Fica, klamstvá a vymyslené obvinenia môžu vyústiť až do fyzického ataku

Verejné šikanovanie a bezdôvodné obviňovanie

Vyhrotenie atakov do fyzického násilia

Spoločnosť v ohrození

13.9.2023 (SITA.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová v stredu podala na súd žalobu na predsedu strany Smer-SD Roberta Fica na ochranu osobnosti. Dôvodom sú podľa jej hovorcu Martina Strižinca hrubé klamstvá a vymyslené obvinenia, ktoré o nej neustále šíri.„Prezidentka si je vedomá toho, že ako verejne činná osoba je povinná znášať vyššiu mieru kritiky. Nie je však povinná znášať stupňujúce sa verejné šikanovanie a bezdôvodné obviňovanie z porušovania ústavy, zákonov, či služby inej moci," uviedol Strižinec s tým, že takúto rétoriku bez faktických základov považuje za vedomé zneužívanie slobody prejavu na vyvolávanie nenávisti voči jej osobe.Čaputová je podľa svojho hovorcu presvedčená, že Robert Fico opakovaným šírením hrubých klamstiev zasahuje do jej osobnostných práv takým spôsobom a v takej intenzite, že jediným naozaj účinným prostriedkom jej ochrany je už len podanie žaloby.„Pokiaľ bude spoločnosť aj ďalej tolerovať tento typ nenávistných prejavov a vymyslených obvinení, je podľa prezidentky namieste obava, že medzi sledovateľmi Roberta Fica a jemu podobných politikov sa nájdu aj jedinci, ktorí vyhrotia takéto verbálne ataky do fyzického násilia. Že nejde len o hypotézu, ale o reálnu hrozbu, svedčia opakované vyhrážky adresované priamo prezidentke a jej najbližším," zdôraznil Strižinec.Hovorca hlavy štátu pripomenul, že naše súdy už rozhodli, že nároky na primeranosť prezentovaných tvrdení a ich pravdivosť by mali byť u verejne činných osôb vyššie, ako sú u bežných občanov.„Jednak z dôvodu ich spoločenského postavenia, tak aj z dôvodu značného vplyvu na široké masy prostredníctvom sociálnych sietí. Podaním žaloby na ochranu osobnosti prezidentka nechráni primárne seba, ale predovšetkým inštitúciu, ktorú zastupuje a tým aj celú spoločnosť," skonštatoval Strižinec s tým, že výsledné súdne rozhodnutie môže byť prínosom pre ochranu demokratických hodnôt a inštitúcií pred verbálnymi prejavmi, ktorých hlavným cieľom je rozosievanie negatívnych emócií a podnecovanie nenávisti voči komukoľvek.„Prezidentka je presvedčená, že každá spoločnosť, v ktorej víťazia lží a nenávisť, je ohrozenou spoločnosťou," dodal hovorca hlavy štátu.