Čaputová podpísala novelizáciu Správneho súdneho poriadku

15.11.2022 (Webnoviny.sk) - Najvyšší správny súd SR bude mať k dispozícii potrebné nástroje a mechanizmy na efektívne rozhodovanie o agende súdnej kontroly volieb do orgánov územnej samosprávy. Prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok podpísala novelu Správneho súdneho poriadku, ktorú minulý týždeň schválili poslanci Národnej rady SR Agenda súdnej kontroly volieb do orgánov územnej samosprávy prešla z Ústavného súdu SR na Najvyšší správny súd SR od 1. augusta. Novela Správneho súdneho poriadku napríklad zabezpečuje, že Najvyšší správny súd SR bude mať pri volebných sťažnostiach dlhšiu lehotu na rozhodnutie, ktorá sa. Okrem iného bude môcť Najvyšší správny súd SR odmietnuť žalobu v konaní vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy aj vtedy, keď je zrejmé, že by jej nebolo možné vyhovieť.