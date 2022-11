Utlmenie ekonomickej aktivity sa podľa analytikov v treťom štvrťroku nenaplnilo

Domácnosti siahli na svoje úspory

Rast HDP podporia investície z EÚ fondov

15.11.2022 (Webnoviny.sk) - Utlmenie ekonomickej aktivity sa podľa analytikov nenaplnilo. Podľa predbežných údajov Štatistického úradu SR hrubý domáci produkt (HDP) v stálych cenách v treťom štvrťroku medziročne. Po očistení o sezónne vplyvy sa HDP medziročne zvýšil o 1,2 % a medzikvartálne o 0,3 %.Tieto dáta podľa analytika VÚB banky Michala Lehutu ešte nevypovedajú o začiatku recesie, teda hospodárskeho poklesu spôsobeného vysokou infláciou, vojnou na Ukrajine a energetickou krízou. „Pôvodne sme čakali skôr stagnáciu HDP, možno aj mierny mínus,“ doplnil Lehuta.Ako uviedli analytici úseku meny, štatistiky a výskumu v Národnej banke Slovenska (NBS) , domácnosti siahali na úspory a okrem domácej spotreby si dopriali po pandemických rokoch viac dovoleniek v zahraničí. Energeticky náročnejšia časť priemyslu pristúpila k postupnému obmedzovaniu produkcie pre vysoké vstupné náklady. Avšak zlepšenie v dodávkach komponentov pre automobilový priemysel počas leta pomohlo celkovým exportom naďalej rásť.Spotreba domácností pokračovala podľa analytikov NBS v raste, pomohlo aj neobmedzené cestovanie do zahraničia počas leta. Neustále sa zvyšujúca inflácia znižuje reálne príjmy domácností od začiatku roka. Zatiaľ však podľa nich nenastalo výraznejšie obmedzovanie nákupov. „Navyše, ústup pandémie umožnil neobmedzené cestovanie počas leta, čo sa rozhodli využiť aj slovenskí spotrebitelia. Na pokrytie výdavkov využívali vo väčšej miere aj úspory, o čom svedčia klesajúce vklady domácností,“ uviedli analytici centrálnej banky.Nadchádzajúca zima by mala byť po ekonomickej stránke podľa Lehutu slabšia. Horšiu situáciu vo štvrtom štvrťroku naznačuje podľa neho októbrový indikátor ekonomického sentimentu, ktorý sa zhoršil na najnižšiu úroveň od zimnej vlny pandémie na začiatku minulého roka. „Prognózu dynamiky HDP na celý budúci rok však ponechávame stále nad nulou,“ dodal Lehuta.„Pre tento rok očakávame rast na úrovni 1,5 %, najmä vďaka dobrému prvému polroku,“ skonštatoval analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák . Budúci rok budú podľa neho ťahúňom rastu predovšetkým vysoké plánované investície z EÚ fondov a plánu obnovy. Ich schopnosť využitia bude kľúčová pre budúcoročný hospodársky výsledok, ktorý by sa tak podľa súčasných odhadov mohol podľa Horňáka vyšplhať na 1,5 % medziročne.