Čaputová podpísala novelu zákona o regulácii v sieťových odvetviach

Na archívnej snímke Zuzana Čaputová. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 1. októbra (TASR) – Vymedzenie tarify za prevádzkovanie systému (TPS) by sa malo spresniť. Počíta s tým zákon o regulácii v sieťových odvetviach, ktorý podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. TASR o tom informoval v utorok jej hovorca Martin Strižinec.Novela mala okrem iného špecifikovať kompetenciu úradu určiť individuálnu sadzbu TPS pre koncových odberateľov elektriny, ktorí spĺňajú ustanovené podmienky, pričom v praxi ide o niektoré podniky priemyselnej výroby. Malo pritom ísť o podniky zabezpečujúce primárnu výrobu, ktoré sú podstatné na riadne fungovanie ekonomiky v SR s vysokou elektroenergetickou náročnosťou.Podmienka limitujúca poskytnutie pomoci iba podnikom priamo pripojeným do prenosovej sústavy s časom ročného využitia maxima v kalendárnom roku vyšším ako 6800 hodín a súčasne pomernou odchýlkou subjektu zúčtovania menšou ako 0,025 sa však z novely vypustila.Z dôvodu predchádzania prípadným interpretačným problémom, vznikajúcim pri implementácii nových pravidiel podpory obnoviteľných zdrojov a kombinovanej výroby, by sa mala zároveň obmedziť lehota, počas ktorej možno uskutočniť zmenu podmienok podpory pri starších rekonštrukciách uskutočňujúcich sa vo viacerých etapách a dokončených počas obdobia poberania podpory, a to na tri roky odo dňa oznámenia cenového rozhodnutia. Po uplynutí tejto lehoty budú môcť byť vydané už len nové cenové rozhodnutia regulovaným subjektom, ktoré splnia sprísnené podmienky podpory.Zámerom návrhu zákona je aj odstránenie pochybností o spôsobe a výške účtovania tarify za prevádzkovanie systému v období roku 2019 do obdobia vydania nového cenového rozhodnutia úradu o určení tarify za systémové služby a tarify za prevádzkovanie systému podľa zákona o regulácii v sieťových odvetviach.