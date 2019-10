Ukrajinci podpísali Steinmeierov plán

Ilustračné foto, Kyjev, Ukrajina. Foto: TASR/AP/Sergei Chuzavkov Foto: TASR/AP/Sergei Chuzavkov

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Minsk 1. októbra (TASR) - Ukrajinská delegácia v trojstrannej kontaktnej skupine pre urovnanie konfliktu v Donbase na utorňajšej schôdzke v bieloruskom Minsku podpísala tzv. Steinmeierov plán. Informovala o tom agentúra TASS s odvolaním sa na zdroje blízke rokovaniam." uviedli zdroje.Členovia ukrajinskej delegácie v kontaktnej skupine na schôdzke v Minsku 18. septembra nepodpísali Steinmeierov plán, informovala vtedy agentúra Interfax-Ukrajina s odvolaním sa na svoj zdroj." uviedol zdroj.Podľa neho Kyjev trvá na tom, že musí najprv dostať späť pod kontrolu časť svojej hranice s Ruskom, ktorú momentálne ovládajú proruskí separatisti. Zároveň požaduje odzbrojenie týchto militantov.," dodal zdroj.Ako vysvetľuje webový portál televízie 112 Ukrajina, Steinmeierov plán predpokladá súčasné uskutočnenie bezpečnostnej aj politickej časti minských dohôd; nastolenie mieru, obnovenie kontroly Ukrajiny nad svojimi územiami, udelenie osobitného štatútu Donbasu a uskutočnenie volieb v tejto časti krajiny, a to všetko naraz.Kyjev ale označil "" za nedokonalý a nebezpečný, pričom trval na tom, že kontrola hraníc by sa mala uskutočniť ako prvý krok, až potom by sa mali uskutočniť voľby a zaviesť osobitný poriadok miestnej samosprávy v určitých oblastiach Doneckej oblasti a Luhanskej oblasti, dodal portál televízie 112 Ukrajina.Denník Kommersant 17. septembra napísal, že ruský prezident Vladimir Putin a jeho ukrajinský náprotivok Volodymyr Zelenskyj by sa mohli stretnúť v októbri. Poznamenal, že 18. septembra zasadne v bieloruskom Minsku trojstranná kontaktná skupina pre urovnanie konfliktu na východe Ukrajiny, pričom sa očakáva prijatie rozhodnutí, ktoré poskytnú príležitosť na stretnutie Putina a Zelenského.Kommersant písal, že počas zasadnutia kontaktnej skupiny budú podľa očakávania dohodnuté termíny na stiahnutie ozbrojených síl v Donbase spolu s finalizáciou a formalizáciou takzvaného Steinmeierovho plánu.," uviedol denník Kommersant, ktorý citovala agentúra UNIAN.Normandský formát je diplomatické zoskupenie najvyšších predstaviteľov Ukrajiny, Ruska, Francúzska a Nemecka a ich ministrov zahraničných vecí. Jeho cieľom je urovnať krízu na východe Ukrajiny.Normandský formát vznikol v júni 2014, keď sa pri príležitosti 70. výročia vylodenia spojeneckých vojsk v Normandii stretli vtedajší ukrajinský prezident Petro Porošenko, šéf Kremľa Vladimir Putin, vtedajší francúzsky prezident Francois Hollande a nemecká kancelárka Angela Merkelová. Táto štvorica politikov po prvý raz diskutovala o spôsoboch vyriešenia konfliktu na Ukrajine.