Čaputová podpísala zákon podporujúci nákup alternatívnych vozidiel

Na archívnej snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. októbra (TASR) – Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorý umožní podporovať nákup vozidiel s alternatívnym pohonom. TASR o tom informoval v utorok jej hovorca Martin Strižinec.Príspevok bude možné získať na nové vozidlá s pohonom na stlačený zemný plyn, skvapalnený zemný plyn alebo skvapalnený ropný plyn, ktoré môžu mať zároveň aj nádrž na iné palivo. Podporu dostanú aj vozidlá s motorom, ktorý využíva palivo s obsahom najmenej 15 % biozložky, autá s elektromotorom a s možnosťou dobíjania batérií z externého zdroja a vozidlá s vodíkovými palivovými článkami.O dotáciu sa bude môcť uchádzať súkromná osoba, firmy, obce alebo vyššie územné celky a nimi zriadené organizácie, a to na základe výzvy a schválenej schémy pomoci. Rezort hospodárstva určí maximálnu výšku dotácie pre jednotlivé typy vozidiel s pohonom na alternatívne palivá.priblížilo ministerstvo v predkladacej správe k návrhu zákona.Parlament schválil pozmeňujúci návrh z výborov, ktorým sa zmení maximálna výška dotácie. V prípade, že pôjde o vozidlo z kategórie M1 a N1 bude môcť byť najviac vo výške 10.000 eur. Inak bude môcť byť vo výške 25 % z celkovej obstarávacej ceny vozidla, okrem áut kategórie M1 a N1. Dotácia vo výške 35 % z celkovej obstarávacej ceny vozidla bude môcť byť poskytnutá žiadateľovi v tom prípade, ak súčasne vyradil z evidencie vozidiel auto so spaľovacím motorom staršie ako 15 rokov a táto dotácia nebola žiadateľovi už poskytnutá na iné vozidlo.uvádza sa v pozmeňujúcom návrhu.Žiadatelia okrem toho budú musieť splniť podmienku, a to prihlásiť vozidlo do evidencie vozidiel a byť jeho vlastníkom najmenej počas dvoch rokov od poskytnutia dotácie.píše sa v pozmeňujúcom návrhu.Doba, počas ktorej je potrebné vozidlo vlastniť, zase reaguje na novelizáciu zákona o dani z príjmov, ktorou sa navrhuje zaviesť novú odpisovú skupinu 0 s dobou odpisovania dva roky. Do novej odpisovej skupiny budú môcť byť zaradené len osobné automobily, ktoré budú mať v osvedčení o evidencii časť, ktorá hovorí o druhu paliva, respektíve zdroji energie uvedené ako BEV alebo PHEV v akejkoľvek kombinácii s iným druhom paliva alebo zdroja energie. Schválený pozmeňujúci návrh tiež vypúšťa niektoré prílohy k žiadosti. Týka sa to napríklad čestných prehlásení. Povinnosť predložiť ich bude daná až zmluvou od poskytnutí dotácie.