Väčšina bánk presúva aktivity z Londýna do Frankfurtu nad Mohanom

Frankfurt nad Mohanom 1. októbra (TASR) - Banky, ktoré pre brexit presúvajú časť svojich aktivít z Británie do kontinentálnej časti Európskej únie (EÚ), sa rozhodujú najčastejšie pre nemecký Frankfurt nad Mohanom. Ukázala to štúdia, ktorú v utorok zverejnila nemecká banka Helaba a o ktorej informovala agentúra DPA.Do konca augusta si Frankfurt s cieľom mať zastúpenie v krajine EÚ aj po odchode Británie z bloku vybralo celkovo 31 bánk. Paríž si vybralo 11 bánk, írsky Dublin deväť, Luxemburg osem a Amsterdam päť bánk.Pripravovaný odchod Británie z Európskej únie núti banky pôsobiace v Londýne presunúť aspoň časť svojich aktivít do jednej z krajín, ktoré v EÚ zostávajú, aby mohli na trhu Európskej únie pokračovať aj po brexite. Banka Helaba odhaduje, že práve vďaka zahraničným bankám a brexitu sa počet zamestnancov v bankovom sektore vo Frankfurte nad Mohanom ku koncu roka 2021 mierne zvýši, napriek rušeniu pracovných miest zo strany Deutsche Bank a Commerzbank.