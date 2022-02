Čaputová podporuje snahy Zelenského o vstup Ukrajiny do Európskej únie

28.2.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajina patrí do Európy a mala by byť aj členom Európskej únie. Prezidentka Zuzana Čaputová to skonštatovala vo svojom profile na mikroblogovacej sieti.„Schvaľujem snahu ukrajinského prezidenta Zelenského, ktorý vyzval Európsku úniu k ráznemu kroku voči členstvu Ukrajiny v Európskej únii,“ vyhlásila prezidentka.