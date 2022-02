Harabinove výroky o obhajovaní Putina majú dohru, Šeliga podáva trestné oznámenie

Harabin ohrozuje mier na Slovensku

Hanebné klamstvo

28.2.2022 - Poslanec Národnej rady SR (NR SR) Juraj Šeliga (Za ľudí) podal v súvislosti s výrokmi Štefana Harabina, ktorý obhajuje kroky ruského prezidenta Vladimira Putina , trestné oznámenie pre podozrenie z trestného činu ohrozovania mieru. V tlačovej správe o tom informovala asistentka poslanca Martina Legáth Šeliga zdôraznil, že sa už nemôže pozerať na to, ako Harabin klame, zavádza a ohrozuje mier na Slovensku.„Kým na Ukrajine bojujú vojnu fyzickú, so zbraňami v ruke, u nás na Slovensku sa naplno rozvinula dezinformačná vojna. Je to zápas o zachovanie pravdy a zdravého rozumu. Masívna dezinformačná kampaň, platená aj Kremľom, zaplavuje slovenské weby a facebookové skupiny. I my sa musíme brániť všetkými dostupnými prostriedkami,“ vyhlásil Šeliga.Doplnil, že tvrdenia a snahy presvedčiť občanov Slovenska o dobrých úmysloch Putina, o tom, že konal v sebaobrane a o tom, že na Ukrajine vládnu nacisti, ktorí páchajú genocídu, sú hanebným klamstvom a sú spôsobilé vyvolať trestnoprávne následky a generálna prokuratúra ich nesmie ignorovať.Šeliga tiež oceňuje, že generálny prokurátor Maroš Žilinka vyjadril podporu a solidaritu Ukrajine, nastal ale čas riešiť podozrenia zo závažnej trestnej činnosti. „Žilinka vyhlasoval, že pri ochrane zákona neuhne ani o milimeter, verím, že neuhne ani o milimeter klamlivej ruskej propagande a prokuratúra bude aktívne konať,“ uzavrel poslanec.