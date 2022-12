Čaputová: Požiadavky zo strany LGBTI+ komunity nikoho neobmedzujú ani neohrozujú

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

15.12.2022 (Webnoviny.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová je presvedčená, že požiadavky zo strany LGBTI+ komunity nikoho neobmedzujú ani neohrozujú, práve naopak, boli by podľa nej významným signálom, že Slovensko je štátom pre všetkých bez rozdielu.Ako ďalej informovala hlava štátu na sociálnej sieti, v stredu 14. decembra sa stretla s predstaviteľmi iniciatívy Ide nám o život. Navrhujú konkrétne kroky, ktoré by mohli pomôcť LGBTI+ komunite žiť na Slovensku dôstojný život. Čaputová ďalej dodala, že niektoré kroky sa predstavitelia komunity snažia neúspešne presadiť už 30 rokov.„Mrzí ma, že aj po októbrovej tragédií (vražda dvoch ľudí z LGBTI+ komunity, pozn. SITA) sme stále svedkami ďalších nenávisťou motivovaných činov. Mrzí ma aj to, že mnohí naši LGBTI+ spoluobčania a ich blízky naďalej cítia strach, stále necítia podporu zo strany štátu a niektorí preto uvažujú nad odchodom zo Slovenska," uviedla prezidentka.