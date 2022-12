Rusko uviedlo do stavu pripravenosti balistickú raketu Jars, reaguje na Bidenove plány

15.12.2022 - Ruská armáda uviedla do stavu pripravenosti balistickú raketu Jars. Ako referuje spravodajský web CNN s odvolaním sa na ruské ministerstvo obrany, nainštalovala ho do odpaľovacieho zariadenia v ruskej Kalužskej oblasti. Ministerstvo obrany zverejnilo video s touto udalosťou tesne pred ruským „Dňom strategických raketových síl“.Uviedlo, že „medzikontinentálna balistická strela komplexu Jars bola naložená do odpaľovacieho zariadenia síl v raketovej formácii Kozelskij v Kalužskej oblasti“. „Dôležitosť tejto operácie spočíva v tom, že raketa bude podľa plánu v bojovej službe,“ povedal veliteľ raketovej formácie v Kozelskom Alexej Sokolov.Oznámenie Ruska o inštalácii medzikontinentálnych rakiet prichádza po správach, že administratíva amerického prezidenta Joea Bidena dokončuje plány na vyslanie vyspelého systému protivzdušnej obrany s ďalekým dosahom na Ukrajinu.