Čaputová pripomenula najdôležitejšie udalosti roku 2020, jednou z nich bol výber generálneho prokurátora

28.12.2020 - Voľba a následné menovanie nového generálneho prokurátora bola jednou z najdôležitejších udalostí roku 2020. Vo videu bilancujúcom uplynulý rok to konštatovala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Ako doplnila, je rada, že parlament voľbu zvládol.Podľa hlavy štátu vybrali poslanci Národnej rady SR v osobe Maroša Žilinku dobrého kandidáta. „Myslím si, že to celé dobre dopadlo," dodala.Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová vymenovala 10. decembra Maroša Žilinku za nového generálneho prokurátora. Urobila tak po tom, čo ho 3. decembra 132 hlasmi schválila Národná rada SR za kandidáta do tejto funkcie.Žilinka po vymenovaní zdôraznil, že Generálna prokuratúra SR môže byť budovaná ako dôveryhodná inštitúcia, ktorá bude vždy stáť na strane zákona, spravodlivosti a ochrane verejného záujmu. Zároveň ubezpečil verejnosť, že tých prokurátorov, ktorí si budú vykonávať povinnosti svedomito, bude „chrániť ako lev“. Postupovať ako „lev“ bude podľa vlastných slov aj voči tým, ktorí si svoje povinnosti plniť nebudú.