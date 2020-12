Haščákovi obhajcovia namietli sudcu najvyššieho súdu, ktorý má rozhodovať o jeho väzbe

Advokáti považujú väzobné stíhanie za nezákonné

V sťažnosti poukázali aj na postup sudkyne

Obavy z možného ovplyvňovania svedkov

28.12.2020 - Obhajcovia spolumajiteľa finančnej skupiny Penta Jaroslava Haščáka podali námietku zaujatosti voči jednému členovi senátu, ktorý má na Najvyššom súde SR (NS SR) rozhodovať o jeho sťažnosti voči vzatiu do väzby.Ako ďalej informoval advokát obvineného Martin Škubla, námietku zaujatosti podávali s cieľom zabezpečiť nezávislé a nestranné posúdenie prípadu obvineného. Dúfajú, že ju najvyšší súd urýchlene prejedná tak, aby sa o väzobnej veci čo najrýchlejšie rozhodlo.„K osobe namietnutého člena senátu 4T a dôvodom námietky sa však až do rozhodnutia najvyššieho súdu vyjadrovať nebudeme," uviedol Škubla.Zároveň zopakoval, že väzobné stíhanie Jaroslava Haščáka považujú jeho advokáti za nezákonné a nedôvodné a zo strany orgánov činných v trestnom konaní (OČTK) za účelové.„Náš klient je totiž už 27 dní obmedzený na osobnej slobode na základe obvinenia, ktoré sa neopiera o konkrétne dôkazy a ktoré sa navyše týka takmer 15 rokov starej veci. OČTK zároveň od jeho zadržania neurobili ani jeden vyšetrovací úkon, ktorého by sa mohla týkať údajná obava z kolúzneho konania nášho klienta, predovšetkým nevypočuli ani jedného svedka," zdôraznil Škubla.Rozhodovanie o väzbe Jaroslava Haščáka je podľa názoru advokátov z hľadiska rýchlosti v rozpore s požiadavkou „urýchlene“ vyplývajúcej z Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.Požiadavkám dohovoru podľa nich predovšetkým nezodpovedá doterajší postup sudkyne Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), na čo poukazujú aj v sťažnosti proti vzatiu do väzby.„Je zlým signálom pre úroveň právneho štátu na Slovensku, ak súdy, najmä vďaka doterajšiemu postupu ŠTS, dodnes vo väzobnej veci Jaroslava H. právoplatne nerozhodli," dodal Škubla.Sudkyňa pre prípravné konanie ŠTS v Pezinku vzala začiatkom decembra finančníka Jaroslava Haščáka do väzby. Dôvodom bola obava z možného ovplyvňovania svedkov.Finančník, ktorého polícia obvinila z trestných činov korupcie a legalizácie príjmu z trestnej činnosti v súvislosti s nahrávkami kauzy Gorila, podal proti rozhodnutiu sťažnosť.