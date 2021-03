Čaputová pripomína ľuďom, že do konca online sčítania zostávajú posledné hodiny

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

31.3.2021 (Webnoviny.sk) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová pripomenula, že do konca online sčítania ostávajú posledné hodiny. Ako apelovala vo svojom profile na sociálnej sieti, tí, ktorí sa ešte nestihli sčítať online, tak môžu urobiť do dnešnej polnoci. Hlava štátu doplnila, že sčítanie obyvateľstva podľa informácií zo Štatistického úradu SR prekonáva očakávania.„Online sa sčítali aj starší ľudia. To potvrdzuje, že mladšia generácia pomohla vyplniť formulár svojim rodičom, či starým rodičom, za čo im ďakujem,“ uviedla prezidentka. Dodala, že získané dáta pomôžu mestám či obciam, aby boli v budúcnosti spravodlivejšie financované a mohli sa rozvíjať.Doteraz sa sčítalo viac ako 4,7 milióna obyvateľov, teda viac ako 84 percent. Sčítanie obyvateľov je zo zákona povinné. Zákon o sčítaní pozná aj sankcie za nesplnenie tejto povinnosti. Obyvateľovi môže byť uložená pokuta obcou od 25 do 250 eur. Sčítanie obyvateľov sa začalo 15. februára a potrvá do 31. marca.